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07.05.2020 11:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С 18 мая в Крыму возобновит работу большинство предприятий

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

С 18 мая в Республике Крым сможет приступить к работе еще целый ряд предприятий. Фактически ограничения снимаются с большинства сфер деятельности, кроме связанных с массовым пребыванием людей. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
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По его данным, с этой даты могут приступить к работе производители табака, текстильных изделий, одежды, изделий из древесины, производители резины, пластмассы и химических изделий, лекарств, компьютеров, мебели, транспортных средств, металлических изделий и еще целого ряда производств. Возобновляется строительство зданий, работа скульпторов и художников.

- Если мы кого-то упустили, то можем еще дополнить список, - сообщил на заседании оперативного штаба Сергей Аксенов.

Главным условием возобновления работы для предприятий и организаций всех форм собственности остается соблюдение противоэпидемических мероприятий и согласие на внеплановую проверку следования этим мерам.

Порядок открытия предприятий остается как и прежде уведомительным. Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила, что многие предприниматели, давая согласие на работу в таких условиях, не отдают себе отчет в том, под чем они подписываются.

- Если в помещении торгового зала находятся люди без масок, это будет считаться нарушением со стороны владельца магазина, - подчеркнула Пеньковская.

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За таким нарушением может последовать закрытие торгового заведения на 90 суток, отметила Пеньковская. Сергей Аксенов также обратил внимание, что в магазинах должны быть люди, контролирующие численность покупателей в зале, чтобы соблюдалась социальная дистанция два метра, и не было скученности.

- В таких условиях повышенной настороженности нам предстоит жить до тех пор, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса, - отметил Сергей Аксенов. - Это может быть год в лучшем случае.

Глава Крыма также обратил внимание, что снятие ограничений не распространяется на организации курортной сферы. Уточненный список сфер деятельности, чья работы возобновляется с 18 мая, будет опубликован сегодня днем на портале правительства Крыма.

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