Для поддержки предприятий и компаний, которые в период эпидемии вынуждены были снизить деловую активность, регионы приняли специальные законы, облегчающие финансовую и налоговую нагрузку бизнеса. Все они начинают действовать в мае.

Обойтись без увольнений

В Республике Крым по согласованию с работником предприятие может создать для него временное рабочее место, не связанное с основной деятельностью.

Взамен компания получит возмещение части заработной платы, но не более 12 тысяч 130 рублей (МРОТ) на одного работника. Плюс предусмотрены компенсации затрат на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды до 3 716 рублей, а также расходов на материалы для организации временных рабочих мест - по 3 тысячи рублей на одно место.

Транспорт подешевел

Регионы позаботились и о частных перевозчиках. Из-за режима самоизоляции рынок пассажирских перевозок в Омской области просел на 92 процента, снизились и доходы предпринимателей.

Чтобы их поддержать, омские законодатели полностью освободили частных перевозчиков от уплаты транспортного налога. На 50 процентов его снизили организациям, обеспечивающим деятельность аэропорта, и предпринимателям, работающим в системе образования.

В Оренбургской области для малых и средних предприятий на рынке пассажирских перевозок транспортный налог тоже снизили, но на 25 процентов. Налоговая льгота будет предоставляться за 2019 год, так как сроки уплаты налога - до декабря 2020 года. По предварительным оценкам, выпадающие доходы бюджета за 2020 год не превысят 88,4 миллиона рублей.

Патенты стали выгоднее

В Омской области в десять раз снизили стоимость патента для всех видов деятельности, где он применяется. Действие закона будет распространяться не только на новые патенты, но и те, которые уже приобретены.

"Налоговые преференции начнут действовать не с апреля, а с января 2020 года и продлятся до конца года", - подчеркнул глава Омской области Александр Бурков. По подсчетам профильного министерства, из-за льготного режима налогообложения консолидированный бюджет недополучит более 70 миллионов рублей.

В Смоленской области предприниматели, использующие патентную систему налогообложения и работающие в особо пострадавших отраслях экономики, тоже получили льготу. Теперь они - независимо от количества наемных сотрудников - смогут на треть уменьшить размер потенциального дохода в 2020 году, от которого зависит стоимость патента.

В Пензенской области для держателей патентов их стоимость не только снизили в два раза, но и расширили перечень сфер деятельности. Теперь патент могут приобрести жестянщики, ювелиры, дизайнеры. А аграрии сэкономят вдвойне. Им больше не придется покупать два разных патента, если они одновременно занимаются животноводством и растениеводством. Эти два вида деятельности объединили в один пакет.

И в Архангельской области снижены платежи для работающих по патентной системе. Ставка налога для них будет исчисляться с одного рубля. Эта мера поддержит микробизнес - около тысячи индивидуальных предпринимателей региона. Льгота будет действовать весь 2020 год.

Аренда: обмен льготами

В Брянске городская администрация снизила финансовую нагрузку на организации малого и среднего бизнеса, а также для индивидуальных предпринимателей, которые арендуют муниципальное имущество.

Полное освобождение от платежей за апрель - июнь 2020 года предусмотрено для арендаторов, которые работают в тех сферах экономики, которые включены в единый реестр наиболее пострадавших от "короны". Компании из других отраслей смогут получить отсрочку по арендной плате за апрель-июнь на выбранный ими срок, но не позднее, чем до 31 декабря 2021 года.

А в Республике Крым отменена в апреле арендная плата за региональное имущество для неработающих из-за коронавируса предприятий и снижена на 50 процентов для работающих.

Арендодатели в Тамбовской области в 2020 году смогут уменьшить сумму налога на имущество в отношении тех объектов, по которым арендаторам из пострадавших отраслей была предоставлена отсрочка платежа или скидка. Собственник имущества, таким образом, сможет вычесть из своего стандартного платежа размер арендной платы, по которой он дал клиентам льготу.

Аналогичная мера принята и в Воронежской области. Юрлицам, которые владеют административно-деловыми и торговыми центрами либо помещениями в них, дали право уменьшить сумму налога на имущество организаций (зачисляемую в бюджет региона) на сумму платы, уменьшенной ими для своих арендаторов в соответствии с допсоглашениями, заключенными после первого марта 2020 года. Эта льгота коснется примерно 70 организаций и обойдется казне почти в 300 миллионов.

В Пензенской области тоже приняты льготы по налогу на имущество, но для крупных торговых и офисных центров площадью более тысячи квадратных метров. С условием, что они снизят арендную плату для своих арендаторов. "Ставка по налогу на имущество для этих организаций в 2020 году составит 1,6 процента, в 2021 году - 1,8 процента, в 2022 и последующие годы - два процента от кадастровой стоимости", - уточнил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Самозанятых станет больше

В Орловской области приняли закон о самозанятых. Специальный режим - "налог на профессиональный доход" - будет доступен им с первого июля 2020 года. Власти полагают, что это позволит снизить нагрузку на часть предприятий малого бизнеса.

Ставка налогообложения для самозанятых орловцев составит четыре процента при расчете с гражданами и шесть процентов - при операциях с индивидуальными предпринимателями или организациями.

Применяющие спецрежим, вправе уменьшить платеж в казну на сумму налогового вычета (но не более десяти тысяч рублей). Индивидуальные предприниматели, которые зарегистрируются в качестве самозанятых, будут освобождены от фиксированных страховых взносов, которые обязательны к уплате на других специальных налоговых режимах даже при отсутствии дохода.

Как пояснила руководитель департамента финансов Елена Сапожникова, статус самозанятых предусмотрен для граждан, которые получают доходы от своей деятельности, но не имеют ни работодателя, ни наемных сотрудников. Исключение составляют предприниматели в сферах добычи и продажи полезных ископаемых, реализации подакцизных товаров, а также те, чьи доходы в этом календарном году превышают 2,4 миллиона рублей.

Получите вычет

В Смоленской области организации из отдельных отраслей промышленности, здравоохранения, образования, культуры и спорта получили право на применение инвестиционного вычета по налогу на прибыль.

Такие изменения также распространяются на резидентов индустриальных парков и субъектов малого и среднего предпринимательства, заключивших с Минпромторгом соглашения о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности в качестве производителя регионального значения.

Еще право на применение такого вычета предоставляется государственным и муниципальным учреждениям культуры в отношении расходов на прибыль, которая была перечислена в виде пожертвований. Это касается и налогоплательщиков, которые передали учреждениям культуры региона пожертвования в сумме до десяти миллионов рублей.

Налоги поубавили

В Воронежской области для предприятий малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях снижен налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения (УСН). С шести процентов до одного.

При расчете по принципу "доходы минус расходы" - с 15 до 5 процентов. Эта мера поддержки коснется 6,6 тысячи предпринимателей Воронежа. И позволит им сэкономить более 220 миллионов рублей.

Также снижается налог на имущество. Послабления коснулись, в частности, санаториев. Ранее от налога на имущество в Воронежской области было освобождено лишь пять из них - входящих в перечень Минздрава РФ. Новая редакция регионального закона распространяет действие льготы на санаторно-курортные учреждения, не включенные в федеральный список. Получателей будет 11, а объем льготы составит около десяти миллионов рублей.

В Архангельской области для тех, кто применяет упрощенную систему налогообложения по объекту "доходы", ставку налога снизили с шести до четырех процентов. Но зато льгота действует с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021. За прошедший период предпринимателям сделают перерасчет. "Упрощенку" применяют около 20 тысяч компаний малого и среднего бизнеса - это более половины предпринимателей региона.

В Смоленской области ставку налога по УСН с доходов снизили до одного процента. И отдельно предусмотрели льготу для предпринимателей IT-отрасли и разработчиков компьютерного ПО. При уплате налога с доходов по "упрощенке" они смогут применять ставку в размере одного процента с 1 января 2021 года.

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