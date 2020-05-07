В Адыгее разработают план постепенного запуска экономики республики

Президент России Владимир Путин провел накануне, как уже сообщалось, совещание в режиме видеоконференции, посвященное вопросам реализации ранее принятых мер поддержки в экономической и социальной сферах, а также постепенному выходу из режима ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. От Адыгеи участие в его работе принял глава республики Мурат Кумпилов.

Глава государства отметил, что, с учетом развития ситуации, в стране поэтапно вводились меры поддержки населения и бизнеса. Он поручил регионам в ближайшие дни выработать на основе федеральных рекомендаций планы действий на период после 11 мая, отметив необходимость дифференцированного подхода к снятию ограничительных мер.

По итогам совещания глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что в регионе предприняты шаги по возобновлению работы предприятий в приоритетных отраслях экономики и сельского хозяйства. Вместе с тем увеличение количества таких предприятий возможно только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, принимаемых стандартов работы.

"Безусловно, развитие экономики региона - одно из важных направлений работы, однако при этом нельзя допустить ухудшения эпидситуации. Наши действия должны быть поэтапными и четко выверенными. По поручению президента России будет разработан план мероприятий по постепенному запуску экономики с учетом данных приоритетов после 11 мая", - сказал глава РА.

По информации властей республики, в Адыгее для поддержки населения в период пандемии произведена единовременная денежная выплата 10 886 малоимущим семьям: в размере трех тысяч рублей семьям, имеющим одного или двух детей, и в размере пяти тысяч рублей семьям, имеющим трех и более детей. Также по инициативе главы республики малоимущим гражданам, инвалидам и пожилым людям на сегодняшний день роздано свыше 37,6 тысячи продуктовых наборов.

В регионе реализуются все федеральные меры господдержки бизнеса в наиболее пострадавших отраслях, а также комплекс региональных мер, в том числе: снижение налоговых ставок на текущий год; микрозаймы под один процент годовых, реструктуризация по предоставленным кредитам на шесть месяцев; отсрочка либо освобождение от арендной платы; льготы по транспортному налогу и налогу на имущество; нулевая ставка при применении упрощенной и патентной системы налогообложения для предпринимателей, зарегистрированных с первого января 2020 года по 31 декабря 2020 года и работающих в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.