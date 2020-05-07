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07.05.2020 20:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Калмыкии выздоровела 90-летняя пациентка, переболевшая COVID-19

Текст: Руслан Мельников
Фото: пресс-служба Минздрава Калмыкии Фото: пресс-служба Минздрава Калмыкии
Фото: пресс-служба Минздрава Калмыкии

Жительница Калмыкии стала самой возрастной в республике пациенткой, выздоровевший после заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, она смогла справиться с болезнью в 90 лет. В ведомстве уточнили, что женщина заразилась дома. Вирус передался ей от детей, которые даже не подозревали о том, что сами инфицированы.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Пенсионерка попала в больницу 14 апреля - в канун своего 90-летия - и стала самой известной пациенткой Элистинского инфекционного госпиталя №2.

- Знаю, что вся республика переживала за здоровье нашей мамы, земляки ежедневно справлялись о ее здоровье в прямом эфире министра здравоохранения Калмыкии Юрия Кикенова. Сказать, что это был очень сложный период для нашей семьи - ничего не сказать. Но, благодаря высокому профессионализму и самоотверженности наших медработников, сейчас все плохое уже позади, - рассказывает дочь пациентки Светлана.

Кстати, она тоже является медработником и говорит, что прекрасно понимает, насколько тяжело сейчас приходится коллегам и их семьям.

Фото: iStock
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Светлана рассказала, что ее мать рано осталась без матери. С 11 лет она помогала в работе отцу - старшему чабану на животноводческой стоянке, пережила войну и депортацию. Сейчас у нее четверо детей, 9 внуков и 15 правнуков. Каждый день бабушка-ээдже зажигает лампадку и молится о здоровье семьи.

С выздоровлением 90-летнюю женщину, прославившуюся на всю республику, поздравил глава Калмыкия Бату Хасиков. Бабушку после выписки навещают внуки и правнуки, правда, пока общаться с ней приходится через оконное стекло. Пенсионерка еще слишком слаба и находится на изоляции.

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