В Краснодаре Росгвардия провела для ветеранов персональные парады Победы

Росгвардейцы Краснодара подарили троим жителям кубанской столицы, внесшим свой вклад в разгром фашизма, музыкальное поздравление.

Краснодарцы - участники Великой Отечественной войны Алексей Игнатьевич Яцков, Николай Михайлович Яшкин, Алексей Федорович Студенцов в послевоенные годы продолжили службу в войсках правопорядка. За плечами каждого из них от 30 до 40 и более лет службы Родине.

Военные музыканты Росгвардии выступили с концертами во дворах домов, где проживают ветераны. Конечно же, были выполнены обязательные условия - соблюдение дистанции и наличие средств индивидуальной защиты.

Под руководством дирижера майора Евгения Сонина с импровизированных сцен прозвучали музыкальные композиции. Знаменитые песни "От героев былых времен", "Катюша", "День Победы", "Смуглянка" исполнил солист военного оркестра старший сержант Юрий Глухинький.

И после каждого концерта - прохождение торжественным маршем под звуки легендарного произведения Василия Агапкина "Прощание славянки".