Глава Крыма Сергей Аксенов поручил в городах и районах принять нормативные акты, освобождающие предпринимателей от арендной платы за муниципальное имущество. Компенсацию администрации получат из республиканского бюджета. В то же время представители бизнеса и владельцы коммерческих площадей должны найти компромисс сами. Одни арендодатели идут навстречу, отменяют плату за аренду для неработающих предпринимателей, другие - нет.

Пандемия по-разному повлияла на сегменты потребительского рынка. Ретейлеры, реализующие продукты и товары первой необходимости, существенных перемен не почувствовали. Они продолжают работать, резкого снижения продаж нет. Сложнее приходится арендаторам, занимающимся организацией досуга и развлечений, общепитом, физкультурно-оздоровительной деятельностью. Когда они смогут продолжить свою работу и как быстро восстановится спрос на их товары и услуги, прогнозировать сложно.

Индивидуальный предприниматель, руководитель симферопольской танцевальной детской студии Елена К., как и многие ее коллеги, с 23 марта в связи с самоизоляцией и приостановкой деятельности ряда предприятий и организаций осталась без работы.

- Мне пришел счет за апрель за аренду помещения площадью 100 квадратных метров. Просят оплатить 50 процентов стоимости аренды или освободить помещение. Платить нечем. К тому же непонятно, когда можно будет продолжить работу. Летом у нас и так заполняемость 25 процентов. Уже ясно, что до 1 сентября я буду без работы. Онлайн занимается всего 20 процентов детей, я веду прямые эфиры в "Инстаграме". Родители остальных отказываются от таких занятий, - рассказывает Елена.

Арендодатель заморозить аренду на время простоя не хочет. Расторгнуть с ним договор предпринимательница пока не решается, не уверена, что сможет найти другое подходящее для танцев помещение к 1 сентября.

В такой же ситуации оказались и владельцы спортклубов, ресторанов и непродовольственных магазинов.

- Почему предприниматели должны платить аренду, когда они не работают? Я снимаю помещение больше 10 лет, но хозяин не хочет идти на уступки, - возмущается хозяин магазина спорттоваров Олег Якунин.

Директору неработающего с конца марта салона красоты в Симферополе также выставили счет за аренду за апрель и сразу же за май. За апрель предприниматель заплатил и съехал.

Но в Крыму есть и положительные примеры, когда владельцы коммерческой недвижимости поддерживают клиентов и предлагают им арендные каникулы. Ведь в нынешних условиях найти новых будет сложно.

- Я арендую магазин в центре Симферополя больше 20 лет, сейчас мне отменили плату, - говорит предприниматель Валентина Иванова.

Разрешение спорной ситуации во многом зависит от взаимоотношения сторон. Есть случаи, когда арендатор и арендодатель официально расторгают соглашение, но устно договариваются, что помещение сохраняется за арендатором, а через пару месяцев, после стабилизации обстановки, договор снова заключат. Все законно. Но на такую сделку арендодатели идут очень редко.

В основном же собственники квадратных метров к компромиссу не готовы. Они заявляют, что сдача помещений в аренду - это тоже бизнес, они должны кормить семьи, платить налоги и кредиты. Им, как в случае с муниципальной собственностью, никто не компенсирует недополученный доход.

- Я со своих арендаторов денег не беру. Пару месяцев продержусь без этих средств, но не больше. Это мой основной источник дохода. Если арендаторы уйдут, я быстро других не найду. Не хочу терять постоянных клиентов, некоторые у меня больше 10 лет. Найти хорошего, порядочного арендатора - проблема, - говорит жительница Симферополя Татьяна.

Она не осуждает тех владельцев коммерческих площадей, которые требуют плату за аренду.

- Арендодатели тоже платят налоги, кто-то помещения взял в кредит. Это риск, который не страхуется. После каждого арендатора надо делать косметический ремонт, а иногда и капитальный. Крымэнерго, Роспотребнадзор, пожарная охрана постоянно предъявляют новые требования к безопасности помещений. И все это расходы арендодателя, - поясняет Татьяна.

После отмены ограничений, учитывая снижение покупательной способности, спрос на товары и услуги восстановится не сразу. Кто-то из предпринимателей будет вынужден свернуть бизнес. Арендаторы и арендодатели в одной лодке, поэтому им стоит вести переговоры и добиваться взаимовыгодных условий.

Кстати

Предприниматели и организации, арендующие государственную недвижимость, освобождены от платы за апрель. За май и июнь можно будет заплатить до 20 декабря. Для этого нужно направить письменное заявление в адрес арендодателя и министерства имущественных и земельных отношений РК до начала лета. Отсрочка не распространяется на жилые помещения.

В апреле физические лица, организации и индивидуальные предприниматели, которые арендуют республиканские земельные участки, получат скидку 50 процентов от стоимости аренды. Муниципальным органам власти рекомендовано принять аналогичные меры для поддержки арендодателей.

В Симферополе владельцы четырех крупных торговых центров заявили, что готовы снизить аренду для предпринимателей, у которых там магазины и торговые точки.