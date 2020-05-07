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07.05.2020 18:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму скончался пилот совершившего жесткую посадку Ми-35

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Ми-35. Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Ми-35. Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Ми-35. Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Пилот ударного вертолета Ми-35, который совершил жесткую посадку в Джанкойском районе, скончался в крымской больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В Крыму три человека пострадали при жесткой посадке военного Ми-35

Инцидент произошел при выполнении планового учебно-тренировочного полета на аэродроме 39-го вертолетного полка в Джанкойском районе. Воздушное судно поднималось в воздух без боекомплекта, поэтому разрушений в результате катастрофы нет.

После жесткой посадки трое военнослужащих были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу города Джанкоя. Пилот умер, еще один пострадавший находится в реанимации, второй - в травматологии. Создана комиссия ВКС и ПВО Южного военного округа, которая выяснит причины и обстоятельства происшествия.

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