Новости

Названы регионы-лидеры по новым случаям COVID-19 11:37
На Урале энергетики перечислят ветеранам по тысяче рублей 11:36
В Петербурге хулиганка потушила Вечный огонь на Марсовом поле 11:35
С 18 мая в Республике Крым возобновит работу большинство предприятий 11:35
В Москве почти 45% заболевших коронавирусом младше 45 лет 11:33
Турнир, который состоится: РЕН ТВ покажет поединки UFC в прямом эфире 11:29
Skoda рассказала, когда новый Rapid появится у дилеров в России 11:25
Администратор паблика "Омбудсмен полиции" задержан в Москве за шантаж 11:22
Глава Крыма не исключил срыв курортного сезона в 2020 году 11:16
В Прикамье с диагнозом коронавирус умер восемнадцатый пациент 11:12
В Мосгордуме призвали ужесточить наказание для нарушителей карантина 11:11
УАЗ выпустит экономичный "Пикап" 11:10
Ростуризм завершает разработку плана по восстановлению туротрасли 11:07
Минпросвещения предложило создать правительственную комиссию по русскому языку 11:07
В Ирландии могут ввести дополнительный выходной для поддержки туризма 11:05
В Крыму подтверждена первая смерть пациента с коронавирусом 11:03
Могут ли магазины для взрослых работать в пандемию 10:57
Во Владивостоке возвели патриотический монумент "Стена памяти" 10:55
Сбербанк бесплатно продлил аренду банковских ячеек 10:50
Сотрудники Московского авиацентра совершили в апреле 41 вылет 10:50
Врач назвала внешние признаки, указывающие на проблемы с кишечником 10:42
С 12 мая в Крыму введут обязательный масочный режим 10:40
В Волгограде три человека погибли в ДТП 10:39
В Забайкалье начался протиВОВирусный онлайн-квест "Азимут на Победу" 10:37
Верховный суд Израиля одобрил формирование правительственной коалиции 10:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
07.05.2020 11:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму подтверждена первая смерть пациента с коронавирусом

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Лабораторные тесты подтвердили первый случай смерти пациентки с коронавирусной инфекцией в Крыму. Накануне скончалась пациентка Сакской больницы, однако причину смерти не связывали напрямую с COVID-19, пока это не было подтверждено лабораторно. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В Севастополе умер второй пациент с коронавирусом

- Умершая недавно женщина скончалась от коронавирусной инфекции, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Это подтверждено лабораторно и понятно, что там были сопутствующие заболевания.

Пациентка поступила в больницу 30 апреля с диагнозом правосторонняя пневмония. Течение болезни осложняли сопутствующие заболевания. Женщина страдала целым букетом заболеваний - ожирением, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, гипертонией. Первоначально врачи предполагали, что причиной ее кончины могла стать острая сердечная недостаточность. Лабораторные анализы подтвердили, что она была больна COVID-19.

Сейчас в больницах Крыма проходят лечение от коронавирусной инфекции 118 человек. Из них три человека находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В их числе 95-летняя пациентка из Алушты. 41 человек выздоровел и выписан из больниц. Всего диагноз коронавирус подтвержден у 168 человек.

Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Кабмин обсудит выделение средств на поддержку авиакомпаний
Силуанов: Никаких "заморозок" и конвертации депозитов не будет
Участвующие в борьбе с COVID медики будут дополнительно застрахованы
Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Родина
Родина
Как найти информацию о фронтовиках и их наградах на общедоступных сайтах