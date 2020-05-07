В Крыму подтверждена первая смерть пациента с коронавирусом

Лабораторные тесты подтвердили первый случай смерти пациентки с коронавирусной инфекцией в Крыму. Накануне скончалась пациентка Сакской больницы, однако причину смерти не связывали напрямую с COVID-19, пока это не было подтверждено лабораторно. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

- Умершая недавно женщина скончалась от коронавирусной инфекции, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Это подтверждено лабораторно и понятно, что там были сопутствующие заболевания.

Пациентка поступила в больницу 30 апреля с диагнозом правосторонняя пневмония. Течение болезни осложняли сопутствующие заболевания. Женщина страдала целым букетом заболеваний - ожирением, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, гипертонией. Первоначально врачи предполагали, что причиной ее кончины могла стать острая сердечная недостаточность. Лабораторные анализы подтвердили, что она была больна COVID-19.

Сейчас в больницах Крыма проходят лечение от коронавирусной инфекции 118 человек. Из них три человека находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В их числе 95-летняя пациентка из Алушты. 41 человек выздоровел и выписан из больниц. Всего диагноз коронавирус подтвержден у 168 человек.