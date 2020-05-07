В Севастополе завершился первый этап реконструкции на Сапун-горе

На территории мемориального комплекса на Сапун-горе завершилась масштабная реконструкция. Сегодня к обновленному обелиску воинам-освободителям возложили цветы командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и другие представители городской власти.

7 мая 1944 года состоялся штурм Сапун-горы, который окончательно сломил сопротивление немцев и привел к освобождению Севастополя.

Как рассказал "РГ" директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко, на территории мемориального комплекса, который занимает более 10 гектаров, отремонтированы три аллеи, заново проложены инженерные коммуникации. К зданию Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года" подведены теплотрасса, водопровод, канализация.

Отреставрированы пять памятников - объектов культурного наследия. Среди них - обелиск воинам-освободителям, мемориальная стена Героям Советского Союза, удостоенным звания за освобождение Севастополя, мемориальные плиты с названиями освобождавших город частей, памятник воинам 51-й армии.

Появилась новая аллея славы русского оружия. На ней установлены 52 образца артиллерийской техники, включая корабельные орудия, все они также были отреставрированы. Подготовлена новая площадка для размещения танков и самоходных артустановок.

Укреплена и расширена экспозиция поля боя перед зданием Диорамы - реконструированы окопы, блиндажи и ДОТы, установлен бронеколпак, очищены немецкие орудия, оставшиеся в Севастополе со времен войны.

- Хотим показать битву немецких и советских конструкторов, - говорит Мусиенко. - Наши придумывали новое орудие - немцы укрепляли броню, мы следом проводили модернизацию. Будем об этом рассказывать посетителям на подлинных примерах.

На втором этапе будет отреставрировано здание Диорамы: запланированы работы на фасаде и внутри здания, ремонт прилегающей территории. В заключении состоится реставрация живописного полотна Диорамы.

9 мая у обелиска воинам-освободителям будет зажжен Вечный огонь, который на время реконструкции перенесли в здание Диорамы.