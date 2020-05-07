В Симферополе задержан член нацистской ячейки

В Симферополе полиция задержала 38-летнего члена местной ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации, дома у которого обнаружена нацистская символика и части огнестрельного оружия. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

С санкции суда обыск у экстремиста провели сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по РК при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Помимо составных частей огнестрельного оружия изъяты многочисленные предметы символики фашистской Германии - флаг и герб Третьего рейха, нацистские шевроны и нашивки, портреты Гитлера, его запрещенная в РФ книга "Майн кампф", изображения свастики.

- Отдел дознания МВД по Республике Крым возбудил уголовное дело по признакам по части 4 статьи 222 Уголовного кодекса РФ (незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.