В Сочи для слонов из цирка построили громадную песочницу

В городе-курорте соорудили специальную песочницу для цирковых слонов. Так здесь решили помочь животным во время карантина. Пара слонов - 30-летняя Претти и 10-летняя Марго - приехали в Сочи на гастроли из Москвы, но дали всего лишь два представления и попали в режим самоизоляции.

Карантин животные практически не почувствовали. Они по традиции получают 150 килограммов - фруктов, овощей, каши и другой еды, а также сена и бамбука - в день, тренируются, гуляют в просторном дворе цирка, купаются. Правда, одна серьезная проблема все-таки появилась - это невозможность совершать пешие прогулки.

- Раньше я всегда вывозил слонов на природу. Но сейчас сделать такое невозможно. Из-за постоянных прогулок по асфальту во дворе у них портятся ноги и болят суставы. Решить проблемы может песочница, так как мягкая поверхность облегчает нагрузку. К тому же после купания слоны любят валяться в песке, а потом чесаться друг о друга. Таким образом они счищают омертвевший, лишний слой кожи. Получается своеобразное спа, - пояснил дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов.

Для обустройства сооружения для слонов потребовалось несколько КамАЗов песка. Не успел дрессировщик рассказать о проблеме в социальных сетях, тут же нашлись неравнодушные люди. Целую машину песка привез, например, местный житель Артем Хрипунков.

- Я работаю гидом, очень люблю Сочи, сочинский цирк и, конечно же, животных. Когда услышала о проблеме слонов, задумалась, а где можно взять песок? На стройке! Стала обзванивать застройщиков. На мой призыв откликнулись создатели туркомплекса "Министерские озера". Они его называют - город детства, а какое детство без цирка? Поэтому и решили помочь слоникам, - рассказала сочинский экскурсовод Анна Кунина.

Помимо песка сочинцы помогли и деньгами. Почти 20 тысяч рублей понадобилось на оборудование песочницы. Сочинский цирк предоставил палатку, чтобы слоники находились под крышей, а в случае дождя песок не размывался. Свою песочницу Марго и Претти уже опробовали, и она им очень понравилась.

Кстати, перед объявлением карантина слоны регулярно прогуливались возле цирка и по сочинской набережной. Естественно, в присутствии дрессировщика - лауреата престижных премий и конкурсов, заслуженного артиста России Андрея Дементьева-Корнилова. Как он рассказал корреспонденту "РГ", Претти и Марго пять лет назад уже приезжали в Сочи.

Претти - 30 лет, а Марго - десять. Слоны живут столько же, сколько и люди. Конечно, до ста лет - это в идеале, но в цирковой семье Корниловых был случай, когда слон дожил до 84 лет, что является показателем долгожительства. Вообще их средний возраст - от 60 до 70 лет.

- Претти приехала из Таиланда, а Марго прибыла из Китая, - поясняет Андрей Дементьев-Корнилов. - Мы называем их мамой и дочкой, потому что Марго из пяти слонов в труппе выбрала именно Претти и все время не отходит от нее. Старшая слониха охотно приняла на себя роль мамы и вполне с ней справляется и блюдет поведение своей малышки.

По его словам, Марго - талантливая слониха. За полгода пребывания в цирковой семье она научилась достаточно многим трюкам, что другим давалось сложнее. Например, стойка на голове и на бутылке. Марго очень игривая, хулиганка, ее любит весь цирк, она завоевала сердце каждого в цирке - и за кулисами, и на арене.

Слоны прибыли из Москвы через Кисловодск, где перед Сочи были на гастролях, в специальных грузовых машинах на низкорамных прицепах. Грузовики оснащены отоплением, водой - всем необходимым для круглогодичных переездов. Дорога заняла в общей сложности примерно трое суток.

Кстати

Известной в России цирковой династии Корниловых уже почти 180 лет. За долгие годы работы дрессировщикам удалось достичь невероятных результатов, а их некоторые трюки даже попали в Книгу рекордов Гиннесса.