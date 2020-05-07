В Волгограде арестовали контрактника за убийство

Волгоградский гарнизонный военный суд постановил заключить под стражу военного, служащего по контракту, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Фигурант уголовного дела по статье "убийство" служит в одной из воинских частей Волгоградского гарнизона. По версии следствия, рано утром 3 мая у него произошел бытовой конфликт. Обвиняемый ударил второго участника ссоры ножом в грудь. Тот скончался.

Свою вину задержанный признал. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Обвиняемый возражал против заключения его под стражу и просил оставить его под домашним арестом. Однако по решению суда он проведет под стражей два месяца, до 4 июля.