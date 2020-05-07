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07.05.2020 16:19
Проект: В регионах

В Волгограде отреставрировали памятник Чуйкову

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
В центре Волгограда завершилась реставрация памятника маршалу Василию Чуйкову. Рабочие демонтировали старую раскрошившуюся облицовку постамента из красного кирпича - теперь основание выполнено из гранита. Обновление монумента стало частью комплексной реконструкции улицы Чуйкова.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- Шаг за шагом мы следуем тем решениям, которые были приняты вместе с жителями по благоустройству территории центральной набережной города-героя Волгограда, - говорит губернатор области Андрей Бочаров. - Основная задача - закончить в 2021 году нижнюю террасу, а затем приступить к продолжению работ на верхней, проект которой находится в разработке. Сегодня завершен еще один этап: с обращением привести в надлежащее состояние памятник Василию Чуйкову выступило ветеранское сообщество.

Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
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Автором скульптурной композиции в честь маршала является его сын Александр Чуйков. Работа над статуей шла шесть лет. Открытие состоялось 7 мая 1990 года. На постаменте начертана цитата Василия Чуйкова: "Есть в огромной России город, которому отдано мое сердце... Он вошел в историю как Сталинград".

По информации пресс-службы администрации региона, в разных районах уже отремонтировали 426 памятников героям Великой Отечественной войны, наводится порядок на территориях воинских захоронений и мемориальных комплексов.

Юбилейные торжества в Волгограде пройдут, но изменится их формат. Например, мультимедийную видеоинсталляцию "Свет Великой Победы" покажут в прямом эфире местного телеканала 9 мая в 21:30. Зрители увидят кадры военной хроники, исторические фотографии, а также виды современного Волгограда, которые будут проецировать на "Родину-мать" и подпорную стенку Мамаева кургана. Для улучшения качества видеоряда увеличены мощности проекционного оборудования - у подножия главной скульптуры разместят тысячу диодных панелей. По завершении мультимедийного шоу состоятся артиллерийский салют и фейерверк.

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