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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Венец против короны

Волгоградские ученые разработали шлем для врачей
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 97(8151)
Коллектив ученых из Волгограда представил устройство, защищающее дыхательные пути от проникновения в организм инфекции.
Фото: Роман Мерзляков/РГ Фото: Роман Мерзляков/РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ

Когда начинали работу, думали о защите людей от сезонного поллиноза, то есть от аллергии на пыльцу. Такая реакция в большей или меньшей мере есть у трети жителей Земли. В Волгограде количество аллергиков с каждым годом растет. В свое время эксперты ОНФ уже поднимали эту тему, они связывали неблагоприятную обстановку с неудовлетворительной борьбой городской власти с вредной флорой.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Однако распространение коронавируса внесло коррективы в назначение устройства. В результате разработчики представили универсальный шлем, который будет полезен врачам, контактирующим с зараженными людьми. Все-таки сложно представить россиян, гуляющих в образе космонавтов. Конструкцию назвали "Венец 34".

- Мы вспомнили фильм "Джентльмены удачи", в котором Евгений Леонов говорит: "Если хотим до шлема добраться, с сегодняшнего дня все склоки прекратить, не играть, не пить, не воровать без меня!" Вот у нас было все точно так же. Сложно было работать в режиме самоизоляции. Спорить приходилось много, но конструктивно, - признается доктор медицинских наук Александр Воробьев.

Ученые решили сделать устройство не тяжелее полутора килограммов. Они изучили модели мотоциклетных шлемов и выяснили, что шлем тяжелее 1700 граммов оказывает слишком большую нагрузку на шейные мышцы. "Венец" сделали в домашних условиях: распечатали на 3D-принтере. В итоге его масса составила 1,45 килограмма. Есть модель и легче.

Разработчики учли необходимость нормального обзора, стенки сделаны из прозрачного пластика. Пластик не запотевает: предусмотрена вентиляция через фильтр, на котором оседает 98 процентов пылевой взвеси. Контакт с кожей минимален. Одним из первых испытателей стал младший научный сотрудник Илья Горелик.

Фото: Минобороны РФ
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- В шлеме достаточно комфортно, дышится легко. Воздух поступает свежий, - поделился ощущениями Горелик.

Устройство работает на подзаряжаемом 12-вольтном аккумуляторе. Срок автономного действия - 11 часов. Возможны разные модификации. Чем дольше шлем может работать без подзарядки, тем тяжелее конструкция. Батарея весит около 250 граммов. Но если достаточно трех-пяти часов, то используется аккумулятор весом всего 60 - 70 граммов.

- Для корпуса выбрали парапласт. Фильтры бумажные, ничего экстраординарного. Может быть, потом подберем более износоустойчивый материал. Будет размерная сетка, но даже одну модель можно подогнать к головам разного размера. Предусмотрена возможность ремонта, но не уверен, что при невысокой цене устройства это будет актуально, - сказал старший научный сотрудник лаборатории абилитации и реабилитации Федор Андрющенко.

Себестоимость при больших партиях достаточно невысокая, поэтому рыночная цена одного изделия будет около тысячи рублей. Авторский коллектив уже отправил заявку на получение патента. А тем временем идет поиск возможности серийного выпуска "Венца". Поддержку ученым оказывает региональный инжиниринговый центр.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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- В Волгограде мы не нашли предприятия, которое быстро наладило бы рентабельное производство. Ведем переговоры с пермским производителем защитных средств. Мы уже готовы передать документы и чертежи. Интерес проявляет и оптико-механический завод в Екатеринбурге. Может быть, будет две площадки. Я уверен, что мы найдем сбыт, - заявил соавтор изобретения Евгений Зозуля.

Впрочем, не все так просто. Что промышленники проявили любопытство, это хорошо. Вот только производственные мощности, обеспечивающие 80 процентов российского рынка, загружены по сентябрь. Однако даже если к тому времени коронавирус будет побежден, изобретение все равно будет востребовано и в химпроме, и в сельском хозяйстве, и, конечно, в медицине. Человечество, вероятно, еще не раз столкнется с заразными болезнями. Ожидается, что опытную партию в скором времени бесплатно передадут волгоградским врачам.

- Меня как потенциального потребителя интересует эффективность и комфорт. Докторам приходится работать много часов подряд. Шлем, который представили ученые, достаточно удобный, и он эффективнее обычных масок или респираторов. Мне представляется, это облегчит труд медработников, - считает доцент кафедры инфекционных болезней Волгоградского медуниверситета Ольга Чернявская.

Комментарий

Андрей Кравцов, и. о. директора регионального центра инжиниринга:

- Вывод на рынок волгоградских разработок мы стали обсуждать полгода назад. В ноябре на выставке в Германии представили экзоскелет для больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он вызвал большой интерес. На этом сотрудничество с учеными не остановилось. Сейчас мы столкнулись с непредвиденными обстоятельствами. Тем не менее мы рады продвигать научные идеи на рынке.

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