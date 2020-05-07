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07.05.2020 17:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Волгоградские ученые разработали новые средства для борьбы с COVID-19

Текст: Роман Мерзляков
В Волгограде ученые предложили несколько решений, которые призваны помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Например, инжиниринговый центр государственного университета передал в городские больницы пробные образцы кислородных игольчатых редукторов, которые регулируют подачу кислорода в аппараты искусственной вентиляции легких.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Уже пришли первые подтверждения эффективности новых разработок. Их применяли в двух клинических больницах, где лечат пациентов с коронавирусом. Как сказали "РГ" в пресс-службе вуза, возможно, в скором времени начнется их мелкосерийное производство. Устройство предназначено для регулирования давления газа, поступающего из баллона в легкие больного. Кислород ведь идет не сплошным потоком, а дозированно. Словно человек делает вдохи. Это не какое-то принципиально новое изобретение, но усовершенствование, которое тоже важно.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
В Волгограде ученые разработали для врачей защитный шлем от COVID-19

- Мы члены общества и разработки нашего центра должны помогать обществу в борьбе с пандемией. У нас есть все компетенции и ресурсы, а главное есть инженеры, которые могут работать над выполнением таких задач, - сказал директор инжинирингового центра ВолГУ Юрий Моисеев.

Наука продолжает искать новые способы борьбы с распространением болезни. Так, идет работа над технологией обеззараживания территории с применением квадрокоптеров и парогенератор для дезинфекции помещений. Пока идут первые опытные испытания для определения уязвимостей и дальнейшей их доработки. Но вот еще одно решение от инженеров уже внедряется в жизнь. Это защитные пластиковые щитки для медицинского персонала.

250 защитных масок, изготовленных с помощью 3D-технологий, передали в семь инфекционных госпиталей Волгограда и Волжского. По сведениям облздрава, эксперимент запустили на добровольческих началах. Первые образцы протестировали в 25-й больнице, в которой проходят проверку и редукторы.

Щиток состоит из верхней и нижней полусферы, визора, крепления. Изделие может быть использовано многократно после дезинфекции. Помимо таких масок ученые изготовили переходники для фильтрующих элементов. В стадии создания находятся разные конфигурации защитных боксов для интубации пациентов.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград COVID-19. Мы справимся!

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