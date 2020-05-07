Волгоградского чиновника заподозрили во взятке в 250 тысяч рублей

Заместителя главы администрации городского поселения в Волгоградской области подозревают в получении взяток под видом арендных платежей, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

В отношении 37-летнего чиновника Жирновского муниципального района завели уголовное дело по статье "получение взятки в крупном размере за незаконное бездействие".

Муниципальный служащий узнал, что 2,5 гектара земли, предназначенной для жилой застройки, фермер незаконно использует для выращивания сельхозкультур, По данным следствия, замглавы города потребовал от предпринимателя систематически платить ему При этом подозреваемый заверил земляка, что это не взятка, а арендная плата, размер которой составляет 125 тысяч рублей в год.

С ноября 2018 года по конец сентября 2019 года чиновник получил от коммерсанта свыше 250 тысяч рублей.