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07.05.2020 08:53
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Житель Астрахани в самоизоляции мастерит шляпы из дерева

Текст: Наталья Коротченко
У астраханца Павла Калинкина необычное хобби. Во дворе собственного дома из деревьев, оставшихся после санитарной обрезки, он мастерит шляпы. В коллекции уже 12 экземпляров: обычные мужские по типу фетровых, женские, как у Коко Шанель, и одна из любимых моделей Павла - ковбойская.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

Павел по основной профессии электрик, работает в оздоровительном центре крупного завода, но еще восемь лет назад увлекся вытачиванием из дерева разных предметов. Первой стала чаша из тутового дерева, потом шкатулки, тарелки, сувениры из тополя, вяза, ясеня. Материалы астраханец в буквальном смысле собирал на улице: в ход шли поленья, оставшиеся после обрезки деревьев городскими службами.

Фото: Пресс-служба Ростовского театра драмы
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- Однажды к нам в центр приехал Василий Лановой, он выступал с чтением пушкинской "Метели", - вспоминает Павел. - И у меня родилось в голове: надо удивить. Проезжаю мимо Астраханского кремля, а там коммунальщики пилят акацию. Спрашиваю: "Можно?" Говорят: "Бери!" Акация была почтенного возраста, я по кольцам насчитал не меньше 85 лет и подумал: символично подарить Лановому шкатулку из такого дерева. Сделал, вышел на сцену и вручил. Он очень удивился, пожал руку и спасибо сказал.

Первый токарный станок Павел сделал своими руками из деталей с пункта металлоприемки. "Вон там, возле колонки, лежала куча железа, и я собирал где-то год-полтора", - кивает Павел в сторону. Мастерскую он тоже сам построил: вместил между курятником и сараем цех с окнами во всю стену, чтобы светло и тепло было.

Набив руку на чашах, Павел приступил к шляпам: первую, ковбойскую, он сделал из вяза: выточил на станке и положил на двое суток для придания ковбойской формы в специальную матрицу, тоже самодельную: две металлические планки по бокам под полями и круглая плашка-груз на тулье. Затем отшлифовал и покрыл лаком. Аксессуар получился точь-в точь, как из вестерна.

Фото: iStock
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- Я единственный в России, кто осмелился делать деревянные шляпы, - смеется Павел, - и ни одно видео зарубежных мастеров, которых можно пересчитать по пальцам, не объясняет секреты мастерства. Так что я постигал все тонкости сам, часами за станком вникал во всю подноготную. Например, так я понял, что шляпы лучше делать из тополя и ясеня: они менее плотные и легче поддаются токарным художествам. Но один секрет я все-таки подсмотрел, как измерять толщину древесины. С противоположной стороны ставим обычную настольную лампу и смотрим: как лучик начинает просвечивать, значит, готово. Самое слабое место у шляпы - изгиб, если неверно рассчитать толщину, можно случайно отрезать поля, но у меня такого ни разу не случалось.

Аксессуары Павел дарит свои друзьям, ведь для него это хобби, которое приносит радость. Когда в Астрахани ввели самоизоляцию, для Павла не возникло проблемы, чем заняться. Каждый день он проводит в своем цеху. В планах теперь научиться делать деревянную бейсболку. По словам Павла, это - верх мастерства токаря по дереву.

Фото: Максим Коротченко/РГ

- Тканевая - раз и легла, - делится Павел, показывая первый не совсем удачный экземпляр. - А у деревянной нужно суметь создать идеальную сферу именно по голове, чтоб смотрелась. Вот как это сделать? Нужно еще работать над собой.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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