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07.05.2020 13:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Житель Таганрога издал Книгу памяти о своих земляках

Текст: Лариса Ионова
На фото: Владимир Надолинский (слева) разговаривает с Максимом Ивановичем Шипициным, служившим во время войны командиром орудия 59-го гвардейского артиллерийского полка 280-й отдельной тяжелой артиллерийской дивизии, на фронте с 1941-го по 1945 годы. Медалей и орденов у него не счесть, и среди них - две медали "За отвагу" и медаль Г. К. Жукова. Фото: Лариса Ионова На фото: Владимир Надолинский (слева) разговаривает с Максимом Ивановичем Шипициным, служившим во время войны командиром орудия 59-го гвардейского артиллерийского полка 280-й отдельной тяжелой артиллерийской дивизии, на фронте с 1941-го по 1945 годы. Медалей и орденов у него не счесть, и среди них - две медали "За отвагу" и медаль Г. К. Жукова. Фото: Лариса Ионова
На фото: Владимир Надолинский (слева) разговаривает с Максимом Ивановичем Шипициным, служившим во время войны командиром орудия 59-го гвардейского артиллерийского полка 280-й отдельной тяжелой артиллерийской дивизии, на фронте с 1941-го по 1945 годы. Медалей и орденов у него не счесть, и среди них - две медали "За отвагу" и медаль Г. К. Жукова. Фото: Лариса Ионова

Житель Таганрога Владимир Надолинский издал Книгу памяти Новобессергеновского сельсовета. В селах и деревнях особо чтут память погибших на фронте, даже в маленьком хуторе есть небольшой памятник или крест над могилой безымянного солдата, возле которого всегда живые цветы. Но так, чтобы собрать информацию обо всех жителях села, ушедших на фронт и, самое главное, не забыть никого, и создать Книгу памяти отдельного поселения, такого еще не было. Это очень трудная и кропотливая работа - поднять все архивы, все упоминания в газетах, найти и встретиться с родственниками, чтобы переснять из семейных архивов старые фотографии… На это у Владимира Николаевича ушло три года.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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И вот в добротном переплете - истории 1116 участников Великой Отечественной, солдат, офицеров, тружеников тыла, в том числе детей, которые тоже внесли свой вклад в победу, и тех, кто был угнан в Германию. 330 человек не вернулись домой.

Книгу памяти увидели трое бывших фронтовиков, которые дожили до 75-й годовщины Победы. Им в числе первых подарили эту летопись подвига. Так, Григорию Васильевичу Камышенко было 15 лет, когда немцы вошли в село. Как активного комсомольца его поместили в лагерь для неблагонадежных. Оттуда он сбежал, а потом с частями Красной Армии ушел на фронт.

Сам Владимир Надолинский рассказал "РГ", что вначале собрал Книгу памяти своей семьи. Затем издал вторую - Книгу памяти своего рода, в которую вошли 360 человек, имевшие кровные связи с семьей Надолинских. А теперь потребовалось рассказать о героических людях всей Новобессергеновки.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
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- 30 августа отмечается день освобождения Неклиновского района от фашистов. На 25-летие этой даты, в 1968 году, здесь поставили памятник ушедшим на фронт, на нем было высечено 266 фамилий. 33 из них - Надолинские, - рассказал Владимир Николаевич. Ему очень помог уникальный опыт создания своего фамильного древа. По ниточкам, по цепочкам он собрал несколько тысяч отпрысков рода Надолинских, впервые в постсоветской истории создал герб и гимн этого рода, который до сих пор гордо носит и родовое знамя.

Книга памяти новобессергеновцев издана таганрогским издательством "Веда" и передана в музей-мемориал славы "Самбекские высоты", в Музей Победы на Поклонной горе в Москве и в Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

Общество История Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область 75-летие Победы

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