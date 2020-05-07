На Ямале число выявленных случаев COVID-19 превысило тысячу

Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО сообщил сегодня: в регионе подтверждено 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число выявленных пациентов с учетом свежих данных составило 1018 человек.

Из числа новых случаев только девять приходятся на населенные пункты, остальные зарегистрированы на месторождениях и производственных объектах Ямала.

"В стационарах лечится 182 человека. Амбулаторно в режиме строгой - 683. Из госпитализированных в данный момент 13 пациентов находятся в тяжелом, один - в крайне тяжелом", - передает оперштаб региона.

Кстати, по охвату населения тестированием арктический регион - в тройке лидеров: в здешних лабораториях провели 56 555 исследований на COVID-19.