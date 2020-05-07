На Среднем Урале расширили список медработников, которым положены надбавки

В Свердловской области расширили список медработников, которым полагаются надбавки в связи с распространением COVID-19.
Указ губернатора вступил в силу. При этом, его положения распространяются на отношения, возникшие с первого апреля, передает оперштаб региона.
Итак, дополнительные ежемесячные выплаты получат специалисты, которые проводят лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию. Деньги полагаются также участковым терапевтам и педиатрам, которые посещают пациентов на дому. Надбавки получат врачи, средний медперсонал и водители "неотложек" и "скорых" (причем, вне зависимости от того, был у них контакт с больными COVID-19 или нет).
"Я принял решение распространить действие указа о дополнительных выплатах к зарплате на абсолютно всех сотрудников скорой помощи и амбулаторно-поликлинических подразделений вне зависимости от контакта с пациентами, которые находятся в группе риска в связи с коронавирусом", - сказал глава региона Евгений Куйвашев.
По его словам, такая мера в нынешних условия необходима, так как риски на работе возросли абсолютно у всех работников медучреждений.
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В последнее время мы много обсуждали меры поддержки врачам, и я принял решение распространить действие указа о дополнительных выплатах к зарплате на абсолютно всех сотрудников скорой помощи и амбулаторно-поликлинических подразделений вне зависимости от контакта с пациентами, которые находятся в группе риска в связи с коронавирусом. Мне кажется это справедливым, ведь сейчас риски на работе возросли у абсолютно всех сотрудников медицинских учреждений. Кроме того, считаю важным отметить волонтеров, которые в условиях пандемии добровольно помогают тем, кому сейчас тяжелее всего. Волонтеры, работающие с пожилыми и маломобильными группами населения, будут получать по 30 000 рублей в месяц. Те, кто связывается с пациентами по телефону и работает с документами — по 15 000 рублей в месяц. Я благодарен всем, кто помогает нам справиться с распространением новой инфекции. Уверен, что благодаря общим усилиям, мы сможем ее победить.