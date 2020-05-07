На Среднем Урале расширили список медработников, которым положены надбавки

В Свердловской области расширили список медработников, которым полагаются надбавки в связи с распространением COVID-19.

Указ губернатора вступил в силу. При этом, его положения распространяются на отношения, возникшие с первого апреля, передает оперштаб региона.

Итак, дополнительные ежемесячные выплаты получат специалисты, которые проводят лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию. Деньги полагаются также участковым терапевтам и педиатрам, которые посещают пациентов на дому. Надбавки получат врачи, средний медперсонал и водители "неотложек" и "скорых" (причем, вне зависимости от того, был у них контакт с больными COVID-19 или нет).

"Я принял решение распространить действие указа о дополнительных выплатах к зарплате на абсолютно всех сотрудников скорой помощи и амбулаторно-поликлинических подразделений вне зависимости от контакта с пациентами, которые находятся в группе риска в связи с коронавирусом", - сказал глава региона Евгений Куйвашев.

По его словам, такая мера в нынешних условия необходима, так как риски на работе возросли абсолютно у всех работников медучреждений.

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