В Свердловской области вручили паспорта переехавшим в Россию ветеранам

В Свердловской области накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники полиции помогли оформить российское гражданство двум труженницам тыла и одному ветерану.

Паспорта получили герой войны 96-летний Владимир Андреевич Титков, 91-летняя Екатерина Васильевна Акилова и 92-летняя Анна Прокопьевна Чернобай, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Вручение состоялось дома у пожилых людей. Как заверил полковник Горелых, специалисты подразделений МВД по вопросам миграции соблюдали все требования безопасности, чтобы обезопасить пенсионеров от коронавируса.

Владимир Титков - герой войны, кавалер двух орденов "Красной звезды" и ордена Ленина, почетный обладатель медалей "За отвагу", "За боевые заслуги" и "За победу над Германией".

- Свои боевые награды фронтовик получил спустя много лет после войны - в 2017 году. Его дочь случайно обнаружила представления к наградам своего отца на сайте "Подвиг народа". К двум орденам "Красной звезды" и медали "За отвагу" он был представлен с 30 октября по 1 декабря 1943 года. Но из-за того, что минер-подрывник был ранен и лежал в госпитале, то наград не получил. Владимир Андреевич входит в число тех, кто форсировал Днепр, - рассказал Валерий Горелых.

Солдатом Титков дошел до Берлина, а после демобилизации в 1947 году трудился в совхозах Казахстана. В 2018 он переехал к родственникам в Екатеринбург.

Екатерине Акиловой было почти 13, когда началась война, и она пошла работать в народное хозяйство, а после войны - в магазин в Николаеве. Потом поступила в Харькове на товароведа. В Николаеве она познакомилась с мужем - уроженцем Невьянска, где они потом и жили с 1952 года. Однако в 1987 году она снова уехала на Украину, и вернулась в Невьянск только в 2012 году к внучке.

Анна Чернобай в военные годы трудилась в селе Ичиксы Чувашской республики на полевых работах, помогала матери в пекарне, а вечерами вязала носки и варежки для солдат на фронт. В 2014 году у нее умер муж, и из Украины, куда ее забросила судьба, она переехала к дочкам в Первоуральск.