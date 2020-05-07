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07.05.2020 11:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале энергетики перечислят ветеранам по тысяче рублей

Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)

В Свердловской области ветеранам Великой Отечественной войны и узникам концлагерей энергетики переведут по тысяче рублей.

Сумму зачислят на лицевые счета: деньги можно будет увидеть в квитанциях за апрель, которые придут в мае, пояснили в пресс-службе свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".

Фото: Валентина Пичурина/РГ
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Добавим, всем ветеранам полагаются федеральные выплаты в связи с 75-летием Победы. Указ о перечислении средств в феврале подписал президент России. По 75 тысяч рублей перечислили участникам и инвалидам войны, их вдовам, бывшим малолетним узникам концлагерей, вдовам погибших в войне с Финляндией и Японией, а также награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или медалью "За оборону Ленинграда". Труженикам тыла выплатили по 50 тысяч рублей.

- Получателями выплат стали 31,3 тысячи уральцев, финансирование из федерального бюджета составило 1,8 миллиарда рублей, - сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Кроме того, участники и инвалиды Великой Отечественной войны получают единовременную региональную выплату в размере пяти тысяч рублей. Военнослужащие, чьи части не входили в состав действующей армии, вдовы инвалидов и участников войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей и дети погибших бойцов, воевавших с Финляндией и Японией, - по одной тысяче рублей. В региональном бюджете на эти цели заложили почти 82 миллиона рублей, выплаты в этом году получат более 66 тысяч человек.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область 75-летие Победы

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