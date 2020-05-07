Сразу несколько способов отъема денег и товаров у своего же работодателя изобрела предприимчивая менеджер по работе с клиентами, заскучавшая в туринском подразделении крупнейшего российского интернет-магазина. С октября 2019-го по январь 2020 года она создала семь фальшивых аккаунтов для кражи одежды и обуви. "Личные кабинеты" клиентов открывались в приложении магазина на вымышленные имена, через них мошенница проводила левые заказы.

- При поступлении товаров менеджер оформляла в "Личном кабинете" клиента отказ, затем похищала товар, а пустые коробки, снова запечатав, отправляла обратно на склад, - сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям с общественностью Марина Канатова.

Чтобы запутать следы, сотрудница исправляла сведения о количестве приобретенных клиентами товаров - вносила в рабочую компьютерную программу интернет-магазина ложные сведения.

Однако ее интересовали не только вещи, но и деньги. Чтобы получить их, злоумышленница нередко обманывала клиентов, использующих безналичный расчет. Например, заявляла, что в терминале отсутствует связь с банком. После чего предлагала заплатить через номер своего сотового телефона с привязанной к нему банковской картой. Когда покупатели переводили деньги, она делала в официальной программе отметку "отказ клиента от товара".

По данным сотрудников прокуратуры, присвоенными товарами и деньгами мошенница распоряжалась по своему усмотрению. Правда, недолго - три месяца. За это время общая сумма ущерба интернет-магазина превысила 490 тысяч рублей.

Прокуратура Туринского района утвердила обвинительное заключение по части 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере). Сейчас уголовное дело направлено в Туринский райсуд. Менеджеру грозит шесть лет лишения свободы.