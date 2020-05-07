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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Перепишут повестку

В АСИ начали отбор проектов против пандемии
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 97(8151)
У Агентства стратегических инициатив (АСИ) - три новых общественных представителя в Свердловской области. Они займутся поиском лучших практик и продвижением их на федеральном уровне. Акцент - на преодоление негативных последствий пандемии.

- Общественные представители сами не предлагают проекты, лишь содействуют их реализации через АСИ: вносят законодательные инициативы, обеспечивают доступ к экспертному и финансовому сопровождению на федеральном уровне, выходят на крупных заказчиков, - пояснил свои задачи исполнительный директор областного венчурного фонда Денис Скоморохов. - Мы содействуем бизнесу, перестроившему деятельность под реальность пандемии,например изготовление медицинских масок, антисептиков.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Бизнес может реализовать и благотворительный потенциал. Так, в рамках проекта "Помоги учиться дома" закупаются гаджеты для школьников и педагогов, у которых нет качественной техники для учебы на дистанте.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, все избранные общественные представители АСИ будут глубоко погружены в инвестполитику региона. Именно они возглавят четыре постоянно действующие экспертные рабочие группы, которые смогут напрямую влиять на повестку инвестсовета при губернаторе.

- Эту идею мы внедряем первыми среди регионов России. Она заключается в том, чтобы придать общественным представителям АСИ особый статус и дать им в руки реально работающий инструмент взаимодействия с органами власти. Для этого мы инициировали изменения положения об инвестсовете. В ближайшее время они будут приняты, - подчеркнула министр.

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