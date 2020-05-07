В домашнем заточении жители ищут сервисы, помогающие решать разные вопросы - от покупки продуктов до поиска работы. Удовлетворить этот спрос помогают уральские разработчики.

Некоторые технологии, оказывается, еще до карантина задумывались с целью вытащить человека из дома. Так, в жилом квартале Екатеринбурга глухую стену во дворе превратили в граффити со спортсменами. Если навести на них камеру, откроется приложение для игры в теннис, баскетбол и футбол, которое разработали местные предприниматели. Очки игроков загружаются в турнирную онлайн-таблицу. Но есть варианты и для самоизоляции.

- Мы создали приложение дополненной реальности для детских раскрасок, путеводителя по городу, оживляющее архитектурные памятники. Самым необычным стало приложение, которое с помощью камеры смартфона восстанавливает на транспортной карте Екатеринбурга снесенную телебашню. Нам важно воплощать интересные идеи, полезные людям, - делится Евгений Кришталь, гендиректор компании по разработке цифровых продуктов.

Суть дополненной реальности - это взаимодействие виртуальных элементов с реальным миром. Чтобы погрузиться в нее, сегодня достаточно скачать приложение - это несколько секунд. Ну а его разработка в среднем занимает от месяца до полугода, в зависимости от масштаба задачи. По словам Евгения, этот инструмент, который позволяет проектировать здания для девелоперов или промышленные объекты, четыре года назад еще не воспринимали всерьез.

Возможность удаленно получать привычные услуги надолго лишит потребителей желания посещать обычные магазины, когда они откроются

Тем временем другие специалисты с Урала предложили землякам сервис, благодаря которому не придется ходить в супермаркет. Помимо продуктового ретейла он охватывает магазины сантехники и трикотажа, кофейни, помогая поставщикам товаров и услуг привлечь покупателей, а жителям - заказать товар из ближайшей торговой точки, сэкономив на доставке.

- Выход в Интернет - практически единственный способ подстроиться под новые реалии. Наше приложение собирает клиентов и тех, кто проходил мимо, настраивая рекламу на популярных веб-ресурсах. Через онлайн-кассу оно вычисляет данные покупателей в радиусе 70 метров от точки розничных продаж, там хранятся истории их походов в магазин еще с прошлого года, - объясняет принцип работы сервиса директор по развитию IT-компании Даниил Хрусталев.

Кстати, по мнению экспертов, возможность удаленно получать привычные услуги надолго лишит потребителей желания посещать обычные магазины, даже когда они откроются.

Сервисы доставки и развлечений, понятно, востребованы, но сейчас многим не до них: люди всерьез озабочены перспективой, в частности, поиском работы, изучением ситуации на рынке труда. Чтобы оценить свои навыки и качества, уральские разработчики предлагают им пройти онлайн-тест. Кто-то к этому относится скептически, но многие корпорации, например в IT-отрасли, уже нанимают персонал по итогам тестирования на эмоциональный интеллект.

- У нас есть бесплатный ресурс, доступный для всех, кто зарегистрирован в соцсетях. Спрос на него растет, пользователи даже показывают результаты наших тестов на собеседовании при приеме на работу. А для бизнеса мы запустили сервис по оценке гибких навыков и мотивации сотрудника, к нему с начала марта подключилось 80 организаций, - рассказывает Артем Аментес, основатель уральской компании, уже имеющей представительство за рубежом.

Сейчас такими услугами пользуются в основном финансовые компании, к примеру, в тестировании поучаствовали около 200 работников одного из местных банков. Кроме того, эксперты сотрудничают со школами, объединяя ребят в группы для подготовки бизнес-проектов, исследовательскими институтами и вузами. Артем также рассказал, что его команда скоро презентует новый алгоритм подбора вакансий для соискателей.

Между тем

Предприниматели сами же развеивают миф о том, что технологии заберут рабочие места у людей. Они уверены, что цифра избавит человека от рутинной работы, а вот специальности в сфере человеческого капитала, наоборот, приумножатся. Этот тезис подтверждают и психологи, отмечая, что удаленный формат подходит не для всех видов деятельности.- Конечно, мы проводим консультации в онлайн-режиме, даже сеансы песочной терапии, используя подручные средства, скажем, поднос с манной крупой. Однако для индивидуальной и групповой психотерапии требуется все-таки личная встреча со специалистом, - говорит Оксана Телешевская, руководитель Уральского отделения Ассоциации песочной терапии.По мнению экспертов, сегодня на рынке наиболее ценным становится не столько продукт, сколько люди, стоящие за ним, - личный бренд. Гонку выиграет тот, кто сумел выделиться уникальной концепцией. Поэтому интернет-продвижение активно осваивают и педагоги, и владельцы мелких предприятий.