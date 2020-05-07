Некоторые технологии, оказывается, еще до карантина задумывались с целью вытащить человека из дома. Так, в жилом квартале Екатеринбурга глухую стену во дворе превратили в граффити со спортсменами. Если навести на них камеру, откроется приложение для игры в теннис, баскетбол и футбол, которое разработали местные предприниматели. Очки игроков загружаются в турнирную онлайн-таблицу. Но есть варианты и для самоизоляции.
- Мы создали приложение дополненной реальности для детских раскрасок, путеводителя по городу, оживляющее архитектурные памятники. Самым необычным стало приложение, которое с помощью камеры смартфона восстанавливает на транспортной карте Екатеринбурга снесенную телебашню. Нам важно воплощать интересные идеи, полезные людям, - делится Евгений Кришталь, гендиректор компании по разработке цифровых продуктов.
Суть дополненной реальности - это взаимодействие виртуальных элементов с реальным миром. Чтобы погрузиться в нее, сегодня достаточно скачать приложение - это несколько секунд. Ну а его разработка в среднем занимает от месяца до полугода, в зависимости от масштаба задачи. По словам Евгения, этот инструмент, который позволяет проектировать здания для девелоперов или промышленные объекты, четыре года назад еще не воспринимали всерьез.
Тем временем другие специалисты с Урала предложили землякам сервис, благодаря которому не придется ходить в супермаркет. Помимо продуктового ретейла он охватывает магазины сантехники и трикотажа, кофейни, помогая поставщикам товаров и услуг привлечь покупателей, а жителям - заказать товар из ближайшей торговой точки, сэкономив на доставке.
- Выход в Интернет - практически единственный способ подстроиться под новые реалии. Наше приложение собирает клиентов и тех, кто проходил мимо, настраивая рекламу на популярных веб-ресурсах. Через онлайн-кассу оно вычисляет данные покупателей в радиусе 70 метров от точки розничных продаж, там хранятся истории их походов в магазин еще с прошлого года, - объясняет принцип работы сервиса директор по развитию IT-компании Даниил Хрусталев.
Кстати, по мнению экспертов, возможность удаленно получать привычные услуги надолго лишит потребителей желания посещать обычные магазины, даже когда они откроются.
Сервисы доставки и развлечений, понятно, востребованы, но сейчас многим не до них: люди всерьез озабочены перспективой, в частности, поиском работы, изучением ситуации на рынке труда. Чтобы оценить свои навыки и качества, уральские разработчики предлагают им пройти онлайн-тест. Кто-то к этому относится скептически, но многие корпорации, например в IT-отрасли, уже нанимают персонал по итогам тестирования на эмоциональный интеллект.
- У нас есть бесплатный ресурс, доступный для всех, кто зарегистрирован в соцсетях. Спрос на него растет, пользователи даже показывают результаты наших тестов на собеседовании при приеме на работу. А для бизнеса мы запустили сервис по оценке гибких навыков и мотивации сотрудника, к нему с начала марта подключилось 80 организаций, - рассказывает Артем Аментес, основатель уральской компании, уже имеющей представительство за рубежом.
Сейчас такими услугами пользуются в основном финансовые компании, к примеру, в тестировании поучаствовали около 200 работников одного из местных банков. Кроме того, эксперты сотрудничают со школами, объединяя ребят в группы для подготовки бизнес-проектов, исследовательскими институтами и вузами. Артем также рассказал, что его команда скоро презентует новый алгоритм подбора вакансий для соискателей.
Предприниматели сами же развеивают миф о том, что технологии заберут рабочие места у людей. Они уверены, что цифра избавит человека от рутинной работы, а вот специальности в сфере человеческого капитала, наоборот, приумножатся. Этот тезис подтверждают и психологи, отмечая, что удаленный формат подходит не для всех видов деятельности.- Конечно, мы проводим консультации в онлайн-режиме, даже сеансы песочной терапии, используя подручные средства, скажем, поднос с манной крупой. Однако для индивидуальной и групповой психотерапии требуется все-таки личная встреча со специалистом, - говорит Оксана Телешевская, руководитель Уральского отделения Ассоциации песочной терапии.По мнению экспертов, сегодня на рынке наиболее ценным становится не столько продукт, сколько люди, стоящие за ним, - личный бренд. Гонку выиграет тот, кто сумел выделиться уникальной концепцией. Поэтому интернет-продвижение активно осваивают и педагоги, и владельцы мелких предприятий.