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07.05.2020 19:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинской области сотрудник Росгвардии спас село от пожара

Текст: Константин Балагаев (Челябинская область)

Боец челябинского ОМОН отличился 26 апреля, но стало известно об этом только сейчас: из письма благодарных жителей села Кузнецкое Аргаяшского района на имея начальника регионального управления Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

В тот день, рассказали сельчане, около деревни горел сухостой и деревья. Порывистый ветер дул в строну жилья, огонь быстро подошел к деревянным заборам некоторых домов.

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"Дым застилал глаза, дышать было очень трудно. Ничего не разобрать. Александр не растерялся, действовал грамотно и быстро", - рассказывает в письме Людмила Алексеева.

По словам женщины, боец организовал сельчан на борьбу со стихией и сам заливал огонь водой из ближайшего колодца, выворачивал ломом горящие столбы заборов, не давая огню распространяться дальше.

"Даже когда прибыли спасатели и спецтехника, сотрудник Росгвардии наравне с профессиональными огнеборцами быстро и уверенно раскидывал пожарные рукава и продолжил тушить до последней искорки", - говорится в письме, подписанном, кроме Людмилы Алексеевой, еще семью жителем Кузнецкого.

Происшествия ЧП Пожары Власть Безопасность Спецслужбы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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