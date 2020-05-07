В Челябинской области сотрудник Росгвардии спас село от пожара

Боец челябинского ОМОН отличился 26 апреля, но стало известно об этом только сейчас: из письма благодарных жителей села Кузнецкое Аргаяшского района на имея начальника регионального управления Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

В тот день, рассказали сельчане, около деревни горел сухостой и деревья. Порывистый ветер дул в строну жилья, огонь быстро подошел к деревянным заборам некоторых домов.

"Дым застилал глаза, дышать было очень трудно. Ничего не разобрать. Александр не растерялся, действовал грамотно и быстро", - рассказывает в письме Людмила Алексеева.

По словам женщины, боец организовал сельчан на борьбу со стихией и сам заливал огонь водой из ближайшего колодца, выворачивал ломом горящие столбы заборов, не давая огню распространяться дальше.

"Даже когда прибыли спасатели и спецтехника, сотрудник Росгвардии наравне с профессиональными огнеборцами быстро и уверенно раскидывал пожарные рукава и продолжил тушить до последней искорки", - говорится в письме, подписанном, кроме Людмилы Алексеевой, еще семью жителем Кузнецкого.