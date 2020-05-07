Перспектива пережить непростой период самоизоляции на даче, где и свободы больше, и мысли позитивнее, повлияла на рынок загородной недвижимости. Уже с начала весны домики близ мегаполисов стали разбирать как горячие пирожки. По данным аналитиков одного из порталов Екатеринбурга, скачок цен составил не менее 80 процентов. Если весной 2019-го средняя цена дачи в Свердловской области составляла 1,1 миллиона рублей, то в нынешнем доросла до двух миллионов. А предложений на рынке загородной недвижимости к маю осталось немного.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отмечает, что спрос на покупку загородной недвижимости в целом по России вырос на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, он признает, что подобная тенденция связана не только с коронавирусом, но и с аномально теплой зимой: отсутствие снега позволило в натуре оценить характеристики коттеджа и оперативно сделать выбор. Наибольшее оживление на рынке загородной недвижимости аналитики отметили в Московском регионе, близ Казани, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Цены здесь подскочили не на проценты, а в 2-3 раза по сравнению с прошлым годом, увеличилось и количество сделок.

- Мы заметно отстаем от центральных регионов: ажиотажа на дачном рынке на Урале нет. Рост, конечно, фиксируется, но он скорее напоминает традиционный сезонный всплеск. По весне всегда на продажу выставляется больше объектов недвижимости. Пока не начался сезон посадок в огороде и летних отпусков, люди стараются как можно выгоднее продать ненужное загородное имущество. Но аппетиты продавцов ограничиваются накопленными населением денежными средствами. А экономическая ситуация сейчас такая, что финансовую подушку, которую можно использовать для непредусмотренных трат, имеют немногие, - поделился с "РГ" своим видением ситуации руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Разброс цен велик: цифры зависят не столько от благоустроенности жилья, сколько от близости к областному центру

Мы изучили несколько местных порталов и убедились: выбор довольно широк и ажиотажного спроса на дачи без оглядки на стоимость не наблюдается. Разброс цен, конечно, большой: от десятков миллионов за капитальный коттедж в элитных пригородных районах до пары сотен тысяч в тихих отдаленных поселках. Так, недавно построенный домик с 15 сотками огорода владелец Андрей готов продать всего за 129 тысяч рублей, даже торг уместен, но в разговоре признался: пока на его предложение никто не отреагировал. Дело в том, что это настоящие кущи - дом с участком находится в поселке Сарана в 220 километрах от Екатеринбурга. По московским понятиям - недалеко, по уральским - на бензине разоришься. По той же причине владелец даже не рискнул выставить дом на лето в аренду.

А вот житель деревни Саргая того же Красноуфимского района предлагает желающим арендовать дом на длительный срок за… 150 тысяч в месяц. Это самая высокая цена аренды, которую я нашла в Интернете. На прямой вопрос, почему так дорого, хозяин ответил: "Просто я люблю и ценю это место. Здесь красиво, снимали несколько фильмов".

Вопреки утверждениям некоторых экспертов, что сейчас почти все загородные дома, сдаваемые в аренду, уже разобраны и искать подходящий вариант поздно, мы обнаружили на разных сайтах немало предложений. Разброс цен велик: цифры зависят не столько от благоустроенности жилья, сколько от близости к областному центру. К примеру, недостроенный дом в поселке Кашино, где, похоже, даже нет внутренней отделки и ухоженного двора, предлагали арендовать за 20 тысяч рублей в месяц. Недвижимость типа домика в коллективном саду можно снять в среднем за 10-15 тысяч.

О том, как будет себя чувствовать рынок загородной недвижимости ближе к лету, эксперты говорят очень осторожно. Все зависит от развития ситуации с пандемией не только в России, но и в мире. Если курортные страны не рискнут открыть границы до окончания сезона отпусков, то нехитрый загородный отдых приобретет еще большую популярность и дачи останутся в цене до осени.