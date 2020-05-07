Республика Сербская вновь получает помощь из России для борьбы с COVID-19

Русская гуманитарная миссия (РГМ) для преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции направила лекарственные препараты в Республику Сербскую - РС (входит в состав Боснии и Герцеговины), перечень которых формировался в непосредственном взаимодействии с министерством здравоохранения РС. Об этом корреспонденту "РГ" рассказал руководитель представительства РГМ на Балканах Михаил Бондарь.

"9 мая посол России в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов передаст медикаменты официальным представителям Республики Сербской для их дальнейшего распределения по клиникам", - отметил он.

Михаил Бондарь сообщил, что Русская гуманитарная миссия на постоянной основе работает на Балканах, реализует ряд проектов в Республике Сербской. "За последний год было реконструировано несколько социально значимых объектов в Баня-Луке, установлены комплексы солнечных батарей в клинике города Билеча, оснащен новым оборудованием философский факультет Университета Восточного Сараево (Пале), организована мобильная офтальмологическая клиника, благодаря которой местные жители получили возможность бесплатно устранить дефекты зрения, - напомнил он. - РГМ предполагает и далее активно работать в регионе".

В этой связи представитель РГМ поделился планами миссии на 2020 год. По его словам, на Балканах запланированы проекты в сфере медицины, образования и точечной помощи населению. "Надеемся, что и на территории Республики Сербской наша работа будет приобретать плановый и постоянный характер, - указал он. - Мы стремимся поддерживать близкий и дружественный нам народ в трудной ситуации, оказывая систематическую помощь. Нас мало интересуют разовые медийные акции, наша основная цель - постоянная гуманитарная активность и помощь нуждающимся. Для нас крайне важно то, что развитию гуманитарной активности в регионе способствует открытость руководства Республики Сербской, прекрасное взаимодействие с главой представительства РС в Сербии Младженом Цицовичем, слаженная работа с министром здравоохранения Аленом Шераничем и городской администрацией. Большую непосредственную помощь на постоянной основе нам оказывает посольство Российской Федерации в Боснии и Герцеговине. Вместе работать проще и эффективнее - в этом мы в РГМ убеждены".

Напомним, что 23 апреля сводный отряд специалистов РХБ защиты завершил операцию по оказанию помощи Республике Сербской. "Российские военные специалисты провели в Республике Сербской комплекс дезинфекционных мероприятий на 28 объектах в 11 населенных пунктах, среди которых Баня-Лука, Приедор, Добой, Биелина, Зворник, Восточное Сараево, Фоча, Требине, Градишка и Невисине, - подчеркивают в Минобороны РФ. - В том числе обработано около 50 зданий и сооружений общей площадью более 200 тысяч квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 20 тысяч квадратных метров. Российские медики дали рекомендации и оказывали помощь в лечении пациентов в более чем 20 медицинских центрах".

Президент РС Желька Цвиянович отметила тот факт, что военнослужащие из РФ успешно справились со всеми поставленными перед ними задачами, и вручила командиру сводного отряда полковнику Максиму Сологубову медаль за заслуги перед народом Республики Сербской, а другим членам команды - почетные "Эмблемы Республики Сербской". В свою очередь, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 24 апреля направил благодарственные письма президенту России Владимиру Путину, министрам обороны и иностранных дел РФ Сергею Шойгу и Сергею Лаврову, начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, подчеркнув в них особую значимость помощи, предоставленной Республике Сербской со стороны Российской Федерации в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.