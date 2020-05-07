Родители поставили дистанционке "удовлетворительно"

44% родителей и более 65% школьников удовлетворены дистанционным обучением в школах в период самоизоляции. Такие результаты показало исследование школы "Летово", в котором приняли участие более 3000 респондентов по всей России.

Опрос показал: учителя чаще всего используют Zoom для онлайн-уроков - этот сервис отметили 58% респондентов, а среди платформ для организации самостоятельной работы чаще всего называют платформу Учи.ру (31%) и сервисы Яндекса (28%).

Как учитель взаимодействует с учениками? Самый частый ответ - учителя выдают "домашку", а ученики ее выполняют и сдают. Так ответили 46% респондентов. У 30% также налажено регулярное проведение видео-уроков в режиме реального времени, а на платформах с готовым образовательным контентом системно занимается 24% опрошенных.

Главными каналами коммуникации стали мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram) - их упомянули 49% респондентов.

Онлайн-занятия проводятся по всем или почти всем предметам у 57% респондентов, и только у 9% опрошенных занятия проводятся лишь по 1-2 предметам.

Более половины - 62% - школьников уделяют онлайн-обучению от 3 до 6 часов ежедневно (33% - 3-4 часа, 29% - 5-6 часов). 16% отметили, что проводят за компьютером 7-8 и более часов. 74% из них - учащиеся 7-9 классов. 1-2 часа на онлайн-обучение затрачивают 14% ребят, почти 60% из которых обучаются в 1-5 классах.

При этом 47% школьников и 42% родителей убеждены, что количество уроков и объем домашних заданий следует сократить.

Проблемы? Их хватает. Более половины родителей отметили сложности с режимом занятий, несбалансированную нагрузку, технические и бытовые сложности - особенно в семьях с двумя и более детьми-школьниками. Также беспокойство родителей вызывают вопросы, связанные со здоровьем детей, повышенной нагрузкой на зрение и недостаточной физической активностью.

"При существующем техническом и финансовом состоянии системы образования - все что можно школа сделала... Ответственные дети и родители, учителя на данный момент почти весь день посвящают дистанционному обучению: отслеживанию и уточнению информации, постоянной перезагрузке обучающих платформ..., сканированию, фотографированию, отправке, отслеживанию, проверке... То есть нагрузка возросла на всех. Постепенно налаживается распорядок: что делать, как делать, при каких условиях, где искать. Предложений платформ, видеоуроков много - некогда выбирать!" - делятся мнением родители.