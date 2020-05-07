Росавиация сформировала график вывозных рейсов до 15 мая

До 15 мая планируется выполнение вывозных рейсов из Стамбула, Тель-Авива, Аликанте, Бангкока, Денпасара, Гоа, Нью-Йорка, Анталии и Хошимина, сообщили в Росавиации. Предварительный график рейсов сформирован в рамках Рабочей группы.

В график вывозных рейсов на 8 мая включен рейс "Уральских авиалиний" Стамбул - Санкт-Петербург - Москва. В Россию, как ожидается, вернутся около 200 пассажиров. Также авиакомпания доставит из Тель-Авива (Израиль) в Ростов-на-Дону и Екатеринбург около 100 соотечественников.

На 9 мая запланирован рейс авиакомпании "Аэрофлот". Из Франкфурта-на-Майне (Германия) в Москву прибудут около 100 человек. В этот же день "Уральские авиалинии" выполнят рейс Аликанте (Испания) - Санкт- Петербург - Москва. Домой вернутся около 200 россиян. Также на 9 мая с прибытием 10 мая прорабатывается вопрос организации вывозного рейса из Каракаса (Венесуэла) в Москву, к нему готовится авиакомпания "Азур Аэйр".

На 11 мая планируется рейс "Аэрофлота" из Денпасара (Индонезия) в Новосибирск, Екатеринбург и Москву. Как ожидается, в Россию вернутся до 400 человек. На 12 мая планируются два рейса из Вьетнама. Один из них "Аэрофлот" выполнит из Хошимина в Санкт-Петербург и Москву, другой Hang Khong Viet Nam - из Ханоя в Москву.

На 13 мая запланирован рейс "Аэрофлота" из Бангкока (Таиланд) в Санкт-Петербург и Москву. Еще один рейс в этот же день выполнит авиакомпании "Нордавиа" ("Смартавиа"). С Сейшельских островов будут доставлены в Москву более 150 россиян.

Из Гоа (Индия) 14 мая планируется рейс "Аэрофлота" в Ростов-на-Дону или в Сочи - в зависимости от результатов регистрации - и далее в Москву. Ожидается возвращение порядка 400 россиян. На 14 мая прорабатывается вывозной рейс из Тенерифе и Барселоны (Испания). В Санкт - Петербург и Москву могут быть доставлены около 300 человек.

На 15 мая планируется рейс "Аэрофлота" из Нью-Йорка (США) в Москву, которым вернутся около 300 россиян. Также ожидается рейс "Аэрофлота" из Анталии (Турция) в Санкт-Петербург и Москву. В Россию прилетят более 300 соотечественников.

Как уточнили в Росавиации, дата выполнения рейса, авиакомпания, маршрут и количество пассажиров могут быть изменены на основании оперативных данных, полученных Рабочей группой при фактической подготовке каждого рейса.

Сегодня, 7 мая, авиакомпания "Аэрофлот" доставила из Токио во Владивосток 50 россиян и далее доставит в Санкт-Петербург 87 человек, затем в Москву - еще 123 человека. Также сегодня из Шанхая сегодня на рейсе "Аэрофлота" в Санкт-Петербург прибыло 20 человек, а в Москву - 107, добавили в Росавиации.

Вывозные рейсы организованы для возвращения россиян на Родину после закрытия международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса.