Россия вышла на второе место в мире по количеству тестов на коронавирус

В сообщении отмечается, что таких показателей удалось достичь за счет обеспечения в РФ возможности значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.

"Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах РФ, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий", - уточняют в Роспотребнадзоре.

В санитарном ведомстве также напомнили, что на сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию.

"Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции", - подчеркивается в сообщении.

Роспотребнаднадзор также приводит топ-15 субъектов РФ по абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию, в котором лидирует Москва - 1 млн 225 тысяч 123 исследования, далее с большим отрывом следуют Санкт-Петербург и Московская область - 324 тысячи 613 и 301 тысяча 729 исследований соответственно.

В целом, топ-15 регионов выглядит следующим образом: