Россия вышла на второе место в мире по количеству тестов на коронавирус

В сообщении отмечается, что таких показателей удалось достичь за счет обеспечения в РФ возможности значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.
"Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах РФ, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий", - уточняют в Роспотребнадзоре.
В санитарном ведомстве также напомнили, что на сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию.
"Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции", - подчеркивается в сообщении.
Роспотребнаднадзор также приводит топ-15 субъектов РФ по абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию, в котором лидирует Москва - 1 млн 225 тысяч 123 исследования, далее с большим отрывом следуют Санкт-Петербург и Московская область - 324 тысячи 613 и 301 тысяча 729 исследований соответственно.
В целом, топ-15 регионов выглядит следующим образом:
- 1. г. Москва - 1225123
- 2. Г. Санкт-Петербург - 324613
- 3. Московская область - 301729
- 4. Свердловская область - 125084
- 5. Нижегородская область - 110588
- 6. Краснодарский край - 106558
- 7. Республика Башкортостан - 96890
- 8. Красноярский край - 93261
- 9. Тюменская область - 79845
- 10. Челябинская область - 78705
- 11. Ставропольский край - 65432
- 12. Республика Татарстан - 64730
- 13. Кировская область - 60970
- 14. Ленинградская область - 60402
- 15. Самарская область - 60363