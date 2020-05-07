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07.05.2020 15:50
Рубрика: Общество

Россия вышла на второе место в мире по количеству тестов на коронавирус

Текст: Светлана Ментюкова
Россия вышла на второе место в мире по количеству проведенных тестов на наличие нового коронавируса. По состоянию на 7 мая проведено более 4,8 млн лабораторных исследований на наличие вируса. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

В сообщении отмечается, что таких показателей удалось достичь за счет обеспечения в РФ возможности значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.

"Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах РФ, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий", - уточняют в Роспотребнадзоре.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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В санитарном ведомстве также напомнили, что на сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию.

"Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции", - подчеркивается в сообщении.

Роспотребнаднадзор также приводит топ-15 субъектов РФ по абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию, в котором лидирует Москва - 1 млн 225 тысяч 123 исследования, далее с большим отрывом следуют Санкт-Петербург и Московская область - 324 тысячи 613 и 301 тысяча 729 исследований соответственно.

В целом, топ-15 регионов выглядит следующим образом:

  • 1. г. Москва - 1225123
  • 2. Г. Санкт-Петербург - 324613
  • 3. Московская область - 301729
  • 4. Свердловская область - 125084
  • 5. Нижегородская область - 110588
  • 6. Краснодарский край - 106558
  • 7. Республика Башкортостан - 96890
  • 8. Красноярский край - 93261
  • 9. Тюменская область - 79845
  • 10. Челябинская область - 78705
  • 11. Ставропольский край - 65432
  • 12. Республика Татарстан - 64730
  • 13. Кировская область - 60970
  • 14. Ленинградская область - 60402
  • 15. Самарская область - 60363
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