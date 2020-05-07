Россияне начали скупать в банках золотые слитки и монеты

Российские банки зафиксировали в марте и апреле повышенный спрос клиентов на физическое золото и золотые монеты. Об этом пишет Forbes со ссылкой на представителей кредитных организаций.

О повышенном спросе на слитки и монеты рассказали в нескольких банках, в том числе в топ-10. При этом в ряде банков продажи монет увеличились сразу в три раза. Спрос растет не только на покупку золота, но и других драгоценных металлов, следует из комментариев представителей банков.

Повышение спроса на золото может быть связано со стремлением клиентов защитить свои сбережения в условиях кризиса. Золото традиционно считается "тихой гаванью" для инвестора в период любых экономических потрясений - обычно в такие времена цены на металл заметно повышаются. Так, с мая прошлого года стоимость тройской унции золота выросла с 1300 до почти 1700 долларов.