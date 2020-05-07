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07.05.2020 11:55
Рубрика: Общество

Россияне получат бесплатный доступ к онлайн образованию

Текст: Айсель Герейханова
"Россия - страна возможностей" презентовала новую версию своей онлайн платформы. Теперь пользователям будут бесплатно доступны образовательные программы, курсы и тесты.
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

"Весь функционал и возможности платформы абсолютно бесплатны и доступны каждому гражданину России. Достаточно лишь зарегистрироваться на сайте. Пользователь получает личный кабинет, через который может оценить свой опыт и уровень компетенций и подобрать наиболее подходящую профессиональную траекторию", - рассказал генеральный директор организации Алексей Комиссаров.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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По словам Комиссарова, это не конечный продукт. "Это начало нашей работы, наша задача сделать так, чтобы любой человек, зайдя на платформу, мог определить для себя трек развития - найти интересные программы, образовательные, профессиональные", - отметил он и добавил, что в середине мая на платформе появятся тесты по профориентации.

Отметим, что разработчиком цифровой платформы выступила Mail.ru Group.

Сейчас на сайте размещен каталог 108 профессий. Ожидается, что до конца года он увеличится в 4-5 раз. В перспективе также планируется добавить "профессии будущего", связанные, например, с работой с big data, с VR-проектами и 3D-моделированием.

Напомним, что образовательная платформа "Россия - страна возможностей" была запущена по инициативе президента РФ.

Общество Образование

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