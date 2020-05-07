Россияне получат бесплатный доступ к онлайн образованию

"Россия - страна возможностей" презентовала новую версию своей онлайн платформы. Теперь пользователям будут бесплатно доступны образовательные программы, курсы и тесты.

"Весь функционал и возможности платформы абсолютно бесплатны и доступны каждому гражданину России. Достаточно лишь зарегистрироваться на сайте. Пользователь получает личный кабинет, через который может оценить свой опыт и уровень компетенций и подобрать наиболее подходящую профессиональную траекторию", - рассказал генеральный директор организации Алексей Комиссаров.

По словам Комиссарова, это не конечный продукт. "Это начало нашей работы, наша задача сделать так, чтобы любой человек, зайдя на платформу, мог определить для себя трек развития - найти интересные программы, образовательные, профессиональные", - отметил он и добавил, что в середине мая на платформе появятся тесты по профориентации.

Отметим, что разработчиком цифровой платформы выступила Mail.ru Group.

Сейчас на сайте размещен каталог 108 профессий. Ожидается, что до конца года он увеличится в 4-5 раз. В перспективе также планируется добавить "профессии будущего", связанные, например, с работой с big data, с VR-проектами и 3D-моделированием.

Напомним, что образовательная платформа "Россия - страна возможностей" была запущена по инициативе президента РФ.