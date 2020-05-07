Российское судно доставило в сирийский порт Тартус гуманитарную помощь

В сирийский порт Тартус прибыл российский контейнеровоз "Спарта-2", на борту которого почти 850 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил начальник штаба материально-технического обеспечения группировки войск Вооруженных Сил РФ в Сирии генерал-майор Андрей Терюхов.

По его словам, доставлены продукты. После выгрузки они будут отправлены в семь региональных отделов Центра примирения враждующих сторон, пишет ТАСС. Уже известно, что часть гуманитарной помощи отвезут в провинции за Евфратом, жители которых особенно в ней нуждаются.

Заместитель директора терминала порта Тартус Али Юсеф сообщил, что выгружено уже 53 контейнера с рисом, крупой, консервами, чаем и сгущенным молоком к празднику. "За последние пять лет Россия дала нам очень много, мы очень благодарны за эту гуманитарную помощь", - подчеркнул он. С 2016 года Россия провела уже больше 2,4 тысячи гуманитарных акций, передав сирийцам свыше четырех тысяч тонн продовольствия и предметов первой необходимости.