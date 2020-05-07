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07.05.2020 20:59
Рубрика: Экономика

Росстат отметил рекордное подорожание лекарств

Текст: Марина Трубилина
Из непродовольственных товаров в апреле больше всего подорожали лекарства. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За месяц цены на медикаменты выросли на 3,2%. В частности, метамизол натрия подорожал на 8,1%, троксерутин - на 8%, линекс - на 5,7%, левомеколь - на 5,4%. Цены на поливитамины с макро- и микроэлементами поднялись на 5,2%. Офтан катахром и вата подорожали на 4,7%, бинты - на 4,5%. Выросла стоимость ртутных термометров и валидола (на 4,3%), йода (4,2%), настойки пустырника (4%), бромгексина (3,9%), валокордина (3,6%), флуоцинолона ацетонида и ацетилсалициловой кислоты (3,5%), ренни - (3,4%).

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По сравнению с декабрем 2019 года лекарства подорожали на 5,5%, а за год - на 9,8%. Это заметно больше, чем годом ранее - с апреля 2018 по апрель 2019 года цены на медикаменты выросли лишь на 6,2%.

"Рост цен на лекарственные препараты в марте-апреле 2020 года произошел в основном из-за ажиотажного спроса населения в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и субъективными опасениями дефицита", - говорит исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова. Наиболее значительно, по ее словам, выросли цены на две группы препаратов - условно "профилактические и терапевтические", применяемые против коронавируса (например, метамитоз, ацетилсалициловая кислота, поливитамины), а также на препараты, применяемые при хронических заболеваниях (троксерутин, офтан-катахром, валокордин, настойка пустырника и др.).

Фото: iStock
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В России государством регулируются цены на медикаменты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Из перечисленных Росстатом препаратов в этот перечень входит лишь ацетилсалициловая кислота в некоторых лекарственных формах, отмечает эксперт. При этом, подорожание какой именно лекарственной формы, дозировки и фасовки ацетилсалициловой кислоты зафиксировал Росстат, не указывается. "Предельные отпускные цены отечественных производителей на ацетилсалициловую кислоту, включенную в перечень ЖНВЛП зарегистрированы в интервале от 2,63 до 253,64 рубля в зависимости от лекарственной формы, дозировки и фасовки", - говорит Титова. А например, ацетилсалициловая кислота в форме "таблетки шипучие" в перечень ЖНВЛП не включена и, соответственно, цена этого препарата не регулируется.

"Во второй половине апреля среднедневной товарооборот российских аптек вернулся к показателям, характерным для этого периода года, имеется сезонная тенденция к его дальнейшему снижению. Таким образом, падение спроса и складские остатки производителей, дистрибьюторов и аптек уже не дадут возможности для дальнейшего роста цен на фармацевтическом рынке", - добавляет эксперт.

У препаратов, по которым отмечен рост цен, есть аналоги, включенные в перечень ЖНВЛП, отметили в минздраве. Цены на них регистрируются в соответствии с законодательством и их необоснованный рост исключен, подчеркнули в ведомстве. Вместе с тем цены на препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, не подлежат госрегулированию и определяются организациями оптовой торговли и аптеками самостоятельно. Из упоминающихся Росстатом это такие лекарства как метамизол натрия, троксерутин или линекс.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на лекарства

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