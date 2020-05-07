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07.05.2020 20:58
Рубрика: Экономика

Росстат: Потребительские цены в апреле выросли в России на 0,8%

Текст: Алексей Дуэль

Индекс потребительских цен в апреле в России составил 100,8 процента к марту этого года и 102,1% к декабрю 2019 года. Такие данные приводит Росстат. В прошлом году апрельские цены выросли относительно мартовских на 0,3%, а с начала года они так же увеличились на 2,1%.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Максимальный рост цен отмечен на продовольственные товары - 1,7% по сравнению с мартом. Минимальный - на услуги (0,1%). Промышленные товары за месяц подорожали на 0,4%.

В России за месяц на 0,1% снизились цены на одежду и обувь, бензин подешевел на 0,2 процента. При этом за тот же период прибавили в цене медикаменты (3,2%), моющие и чистящие средства (1,3%) и электротовары (1%). В последней категории очень показательный набор лидеров по росту цен: электродрели (+2%), фотоаппараты (+1,8%) и ноутбуки (+1,7%).

Значительный рост цен на авиабилеты (+5,7 процента в апреле относительно марта) произошел на фоне обвального падения спроса на перелеты. Тарифы на поездках в купейных вагонов поездов и на такси за тот же период снизились на 3,6-4,3% и 1,2% соответственно.

Тарифы ЖКХ за месяц в целом не изменились, незначительные изменения отмечаются лишь по отдельным категориям.

Фото: iStock
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При этом в 34 регионах страны цены за месяц выросли более чем на 1 процент. Среди них - республики Ингушетия, Калмыкия и Чувашия, а также город Севастополь. Там отмечено подорожание на 1,5-1,6%. В первую очередь, за счет роста цен на продукты питания, добавляет Росстат.

В марте в столичных магазинах ценники увеличились в среднем на 0,4%, а в Петербурге - на 0,7%. С начала года те же самые показатели в этих городах составили 1,4% и 2,4% соответственно.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат

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