Ростуризм предложил первыми открыть санатории

Первыми можно было бы открыть для туристов санаторно-курортные учреждения, которые обладают медицинской лицензией, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

Также можно было бы говорить об открытии в первую очередь апарт-отелей и отелей с выделенными кухнями, где у постояльцев нет необходимости спускаться в общий ресторан, заявила Догузова в эфире телеканала "Россия-24".

Для отелей и санаториев, конечно, потребуется предусмотреть правила работы, которые обеспечивали бы безопасность постояльцев. Но эти требования не должны быть чрезмерны, они должны позволить бизнесу функционировать по крайней мере не в ущерб себе, заметила руководитель Ростуризма.

Сроки открытия отелей и санаториев критичны для отрасли. Каждый день простоя обходится в круглую сумму. В России действует свыше 12 тысяч отелей. При этом действительно конкурентоспособный продукт предлагают не более 20% из них, это около 100 тысяч номеров, заметила Догузова. Эта инфраструктура создавалась с большим трудом, отели построены с привлечением кредитов, а срок окупаемости таких проектов составляет 10-15 лет. Сейчас нужно постараться сохранить инфраструктуру и развивать ее дальше, подчеркнула она.

Уже завершается подготовка плана выхода из карантинных мер вместе с минэкономразвития и Роспотребнадзором.

В конечном итоге сроки запуска отелей будут зависеть от обстановки в том или ином регионе. Нужно пережить майские праздники и оценить эпидемиологическую ситуацию в стране. "Но я считаю, что надежда остается. Мы делаем все возможное, чтобы лето для наших граждан состоялось. Все устали сидеть дома, нам всем хочется дышать свежим воздухом, гулять, наслаждаться отпусками и путешествиями", - заметила Догузова.

По мнению представителей отрасли, ключевое значение будет иметь снятие ограничений и восстановление потока туристов. "Пока не отменят отправку приехавших туристов в обсерваторы на 14 дней, не откроют музеи, не запустят в полной мере авиарейсы, отели не откроются", - заявил "РГ" вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников.

К тому же рекомендации Роспотребнадзора для отелей почти нереализуемы и очень затратны, отметил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Рекомендации нужно корректировать, считает он. Например, можно было бы разрешить работу террас кафе и ресторанов на открытом воздухе с безопасной рассадкой гостей и нанимать сезонный персонал с условием 14-дневного карантина.