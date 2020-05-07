Ростуризм завершает разработку плана по восстановлению туротрасли

Ростуризм завершает разработку плана восстановления туристской отрасли после снятия ограничений, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы сейчас вместе с Минэкономразвития находимся в стадии обсуждения плана с Роспотребнадзором, с гостиничной отраслью мы его проговорили", - сказала она.

Руководитель ведомства отметила, что ситуация может различаться в зависимости от региона, решения на местах принимают губернаторы. Сейчас в целом ожидает, когда ситуация нормализуется, пояснила она.

По словам Зарины Догузовой, в России в туризме заняты как минимум 2,5 млн человек. Сейчас загрузка отелей в России составляет 2-3%, поэтому работники этой сферы вынуждены либо работать в удаленном режиме, либо уходить в отпуск.

При этом, в Ростуризме рассчитывают, что ситуация нормализуется, и туротрасль постепенно будет восстанавливаться.