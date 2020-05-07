Новости

Названы регионы-лидеры по новым случаям COVID-19 11:37
На Урале энергетики перечислят ветеранам по тысяче рублей 11:36
В Петербурге хулиганка потушила Вечный огонь на Марсовом поле 11:35
С 18 мая в Республике Крым возобновит работу большинство предприятий 11:35
В Москве почти 45% заболевших коронавирусом младше 45 лет 11:33
Турнир, который состоится: РЕН ТВ покажет поединки UFC в прямом эфире 11:29
Skoda рассказала, когда новый Rapid появится у дилеров в России 11:25
Администратор паблика "Омбудсмен полиции" задержан в Москве за шантаж 11:22
Глава Крыма не исключил срыв курортного сезона в 2020 году 11:16
В Прикамье с диагнозом коронавирус умер восемнадцатый пациент 11:12
В Мосгордуме призвали ужесточить наказание для нарушителей карантина 11:11
УАЗ выпустит экономичный "Пикап" 11:10
Ростуризм завершает разработку плана по восстановлению туротрасли 11:07
Минпросвещения предложило создать правительственную комиссию по русскому языку 11:07
В Ирландии могут ввести дополнительный выходной для поддержки туризма 11:05
В Крыму подтверждена первая смерть пациента с коронавирусом 11:03
Могут ли магазины для взрослых работать в пандемию 10:57
Во Владивостоке возвели патриотический монумент "Стена памяти" 10:55
Сбербанк бесплатно продлил аренду банковских ячеек 10:50
Сотрудники Московского авиацентра совершили в апреле 41 вылет 10:50
Врач назвала внешние признаки, указывающие на проблемы с кишечником 10:42
С 12 мая в Крыму введут обязательный масочный режим 10:40
В Волгограде три человека погибли в ДТП 10:39
В Забайкалье начался протиВОВирусный онлайн-квест "Азимут на Победу" 10:37
Верховный суд Израиля одобрил формирование правительственной коалиции 10:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
07.05.2020 11:07
Рубрика: Экономика

Ростуризм завершает разработку плана по восстановлению туротрасли

Текст: Евгений Гайва
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Ростуризм завершает разработку плана восстановления туристской отрасли после снятия ограничений, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы сейчас вместе с Минэкономразвития находимся в стадии обсуждения плана с Роспотребнадзором, с гостиничной отраслью мы его проговорили", - сказала она.

Белоусов обсудил меры поэтапного выхода из режима ограничений

Руководитель ведомства отметила, что ситуация может различаться в зависимости от региона, решения на местах принимают губернаторы. Сейчас в целом ожидает, когда ситуация нормализуется, пояснила она.

По словам Зарины Догузовой, в России в туризме заняты как минимум 2,5 млн человек. Сейчас загрузка отелей в России составляет 2-3%, поэтому работники этой сферы вынуждены либо работать в удаленном режиме, либо уходить в отпуск.

При этом, в Ростуризме рассчитывают, что ситуация нормализуется, и туротрасль постепенно будет восстанавливаться.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Распространение коронавируса COVID-19 Развитие туризма в России

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Кабмин обсудит выделение средств на поддержку авиакомпаний
Силуанов: Никаких "заморозок" и конвертации депозитов не будет
Участвующие в борьбе с COVID медики будут дополнительно застрахованы
Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Эксперт ЦБ дала советы безработным и людям с небольшими доходам