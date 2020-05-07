РЖД: Количество поездов дальнего следования сокращено более чем наполовину

Российские железные дороги более чем наполовину сократили количество поездов дальнего следования, при этом транспортная доступность регионов сохранена, сообщил глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"В дальнем следовании отправление пассажиров снизилось почти на 80%, здесь отменено более половины поездов, но при этом транспортная доступность сохранена в полном объеме", - сказал глава РЖД.

Он также рассказал, что в поездах дальнего следования действуют особые меры профилактики распространения инфекции: изменен порядок распределения мест, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, составы снабжены приборами контроля температуры тела.