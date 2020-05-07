Саакашвили назначили главой исполкома национального совета реформ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета национального совета реформ. Об этом сообщается сообщается на сайте главы государства, где был опубликован соответствующий указ.

При этом заместителем председателя комитета был назначен Александр Ольшанский.

Зеленский поздравил Саакашвили с назначением на должность: "Искренне поздравляю Михаила Николозовича (Саакашвили - прим. "РГ") с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - цитирует президента его пресс-служба.