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07.05.2020 20:53
Рубрика: В мире

Саакашвили назначили главой исполкома национального совета реформ Украины

Текст: Диана Ковалева

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета национального совета реформ. Об этом сообщается сообщается на сайте главы государства, где был опубликован соответствующий указ.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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При этом заместителем председателя комитета был назначен Александр Ольшанский.

Зеленский поздравил Саакашвили с назначением на должность: "Искренне поздравляю Михаила Николозовича (Саакашвили - прим. "РГ") с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - цитирует президента его пресс-служба.

В мире экс-СССР Грузия В мире экс-СССР Украина Михаил Саакашвили

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