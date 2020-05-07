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07.05.2020 10:50
Рубрика: Экономика

Сбербанк бесплатно продлил аренду банковских ячеек

Текст: Игорь Зубков
Сбербанк бесплатно и автоматически продлил до 31 мая договоров аренды индивидуальных сейфов, заключенные для хранения ценностей и заканчивающиеся в период с 1 марта по 30 мая включительно. Об этом говорится в сообщении банка.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Ранее Сбербанк продлевал договора аренды индивидуальных сейфов до 6 мая.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Договоры аренды, заключенные для осуществления расчетов, в том числе по сделкам с недвижимостью, исполняются в соответствии с изначальными условиями. При этом банк увеличил с 20 до 35 дней сроки вскрытия сейфов при возникновении просрочки выполнения условий договора.

Доступ к арендованным сейфам осуществляются согласно графику работы отделений банка. Экстренные ситуации рассматриваются банком в индивидуальном порядке.

"В связи с тем, что период самоизоляции продолжается, а также учитывая, что смягчение режима самоизоляции будет постепенным, Банк принял решение увеличить сроки автоматического продления договоров хранения ценностей без дополнительной платы до 31 мая, - отметил директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков. - Это избавит наших клиентов от необходимости посещать офисы и позволит им оставаться дома в безопасности".

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