Сербский генерал: По примеру русских мы создаем "Бессмертные полки"

Сербский народ с должным пиететом относится к жертвам Советского Союза в годы Второй мировой войны, восхищается героями Красной армии, отмечая их решающий вклад в Победу над фашизмом. Об этом "Российской газете" рассказал глава Объединения ветеранов Республики Сербской (РС) Боснии и Герцеговины (БиГ), генерал-лейтенант в отставке Миломир Савчич.

"9 мая - эта дата глубоко укоренилась в исторической памяти сербского народа, - отметил серб. - 9 мая символизирует конец самых страшных страданий в истории человечества. Мы помним огромные жертвы и чтим их память. Мы помним, чтим и благодарим победителей и освободителей от величайшего зла, с которым столкнулось человечество. 9 мая - это еще напоминание и предупреждение о том, что значит мир на земле, и может быть это единственное всеобщее благо, о котором должно заботиться все человечество".

Генерал выразил радость от того, что сербы в течение последних нескольких лет, следуя примеру русских братьев, начали отмечать День Победы посредством проведения маршей "Бессмертного полка". "Это лучший способ вспомнить наших славных предков и их вклад в победу над фашизмом и создание свободного мира, - указал он. - К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями попыток отрицания, клеветы и обесценивания роли наций и государств, которые внесли наибольший вклад в Победу и понесли самые большие потери во Второй мировой войне. Такое поведение, как правило, исходит от тех, кто старается льстить творцам нового мирового порядка, демонстрирует готовность встать в очередь за милостыней к более богатым, чем остальной мир".

Миломир Савчич рассказал, что сербский народ с особым уважением относится к жертвам Советского Союза, восхищается их героями, отмечая их решительный и решающий вклад в Победу над фашизмом. "Уважая жертв, чествуя победителей, мы уважаем и сохраняем мир как основное условие процветания и прогресса человечества. Да здравствует вечная память наших славных предков и 9 мая - День Победы!" - резюмировал сербский генерал.

Между тем сербские лидеры в преддверии 75-й годовщины Великой Победы над фашизмом выражают согласие с позицией России о необходимости консолидации усилий международного сообщества на основе принципа неделимости безопасности, в том числе в целях недопущения повторения катастрофы XX века, которой стала Вторая мировая война. При этом в Белграде и Баня-Луке звучит обеспокоенность из-за участившихся попыток произвольно интерпретировать, искажать и фальсифицировать историю. В этой связи здесь обращают внимание на недопустимость публичных призывов к реабилитации нацизма, героизации фашистских преступников и их пособников.