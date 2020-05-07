Шведская пара открыла ресторан из одного столика на диком лугу

Самый настоящий "шведский стол" (справедливости ради - еще и стул) в поселке Ранзетер готов принимать местных жителей с 10 мая и до самой осени. Как рассказала 36-летняя Линда Карлссон, идея пришла им с мужем в голову еще в марте, когда их внезапно решили навестить пожилые родители. "Может, это было невежливо с нашей стороны, но мы не пустили их в дом. Обоим уже за семьдесят, мы не хотели подвергнуть их риску заражения", - рассказала женщина. Но выход был найден: родных усадили за стол на природе и от души накормили вкусным обедом, который подавали через окошко кухни. Старики были в восторге. Тогда Линда и Расмус, бывший шеф-повар, подумали: а почему бы не зазвать на луг и других гостей, пусть даже по одному!

Устроить столик на двоих хозяева не рискуют - мало ли что. Хотя большинство заведений общепита в Швеции по-прежнему работают, многие люди все равно осторожничают. Кстати, парочку стокгольмских ресторанов недавно закрыли из-за того, что они не отвечали новым санитарным требованиям социального дистанцирования. Посетители необычной таверны под открытым небом могут не волноваться: блюда будут приезжать им в корзинке на веревочном канате, прямо как в кино.

В меню немало изысков, например, имбирно-морковное пюре и черника с холодным молоком по рецепту бабушки Расмуса. А владелец популярной в скандинавском королевстве сети пабов уже обещал помочь с поставкой напитков. При этом рестораторы не устанавливали ценник. "Мы понимаем, что у всех разные финансовые обстоятельства. Люди теряют работу, теряют своих близких. Сколько заплатить за такое приключение - это мы оставляем на усмотрение каждого нашего гостя", - говорит Линда.

Многие соседи уже поспешили застолбить столик. Среди них - владелец галереи, живущий за 50 километров от Расмусена и Линды. Он собирается прикатить в ресторан на своем экологичном электробайке. Самое забавное, что поначалу он думал, будто столик на лугу задуман как художественная инсталляция. Но оказалось, что там еще и угощают.