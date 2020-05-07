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07.05.2020 16:37
Рубрика: Происшествия

СК проверит все версии гибели бизнесмена Босова

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет пока называет приоритетной версию самоубийства совладельца угольных компаний миллиардера Дмитрия Босова. По предварительной информации, он погиб приблизительно в четыре утра.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в ведомстве, утром жена (для Босова это был второй брак) не увидела супруга дома, но отнеслась к этому спокойно. Известно, что бизнесмен вставал рано. Участок земли вокруг его дома большой, на нем расположен не только дом, но и здание спортзала с хоккейной коробкой, где Босов часто проводил время. Только к обеду супруга забеспокоилась и позвонила мужу, но на звонки он не ответил.

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Когда был объявлен режим самоизоляции, Босов воспринял это серьезно и часть обслуживающего персонала, который работал дома и на участке, отпустил. Осталось восемь охранников и несколько человек из прислуги. Охрана и пришла к спортзалу, здание оказалось заперто. После того как сломали дверь, внутри нашли тело.

Сотрудники СК сказали, что на первый взгляд обстановка в комплексе выглядела как самоубийство. На обычный в таких случаях вопрос, который следователь задал его жене - не угрожал ли кто погибшему, она ответила дословно: "Ему никто не посмел бы угрожать".

Дмитрий Босов был президентом группы "Аллтек". Входящая в нее компания "Сибантрацит" - мировой лидер по добыче антрацита. Состояние Босова журнал Forbes оценивал чуть более чем в миллиард долларов, в списке богатейших людей России он занимал 86-е место.

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