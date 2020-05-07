Впервые опубликованы детальные снимки марсианских речных систем

Международная команда ученых во главе с геологами Франческо Салезе и Уильямом МакМахоном из Утрехтского университета (Нидерланды) изучила и впервые опубликовала беспрецедентно детальные снимки древних речных систем, которые существовали на Марсе около 3,7 миллиарда лет назад.

Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Nature Communications, а коротко о работе сообщается на сайте Музея естествознания Лондона.

Команда исследовала снимки, сделанные при помощи камеры высокого разрешения HiRISE, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter американской миссии NASA. Они были выполнены внутри гигантского ударного кратера Эллада, расположенного в южном полушарии Марса.

На скалах видны слоистые отложения камней, причем их ширина достигает 200 метров. Снимки оказались достаточно детальными для того, чтобы с уверенностью заявить - это осадочные породы, образованные проточной водой.

По мнению исследователей, древние марсианские реки непрерывно сдвигали свои русла, создавая песчаные отмели. Следы этих процессов видны на снимках. Причем изображения доказывают, что эти процессы происходили в течение очень длительного периода времени.

"Реки, которые образовали эти камни, не были каким-то разовым явлением, - говорит соавтор исследования Джоэл Дэвис. - Вероятно, они были активны в течение десятков или сотен тысяч лет".

Также установлено, что данный участок был сформирован реками более 3,7 миллиарда лет назад. Это был примерно тот же период времени, когда на Земле только начинала формироваться жизнь.

Авторы работы считают, что их исследование дает хорошую подсказку тем, кто занимается поиском следов жизни на Марсе. Осадочные породы могут содержать в себе органику. Это фактически идеальный материал для поиска доказательств существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Важно, что данное исследование возглавляли геологи. Структура марсианских рек оказалась подобной земной. Поэтому на Марсе вполне можно применить технологии, при помощи которых на Земле ученые ищут следы древнейшей жизни.