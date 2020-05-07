Срок окончания эпидемии COVID-19 в России сдвинут на сентябрь

Специалисты из Сингапура в очередной раз изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России.

Судя по обновленным данным от 7 мая, рассчитанным с помощью математической модели, теперь предполагается, что пандемия COVID-19 на российской территории завершится 8 сентября.

Между тем накануне в качестве предполагаемой даты завершения эпидемии указывалось 24 августа. Впрочем, прогнозируемый срок окончания пандемии коронавируса менялся уже несколько раз.

Математическая модель, которая используется для составления таких прогнозов, учитывает данные об эпидемиологической ситуации в 131 стране. Однако сингапурские ученые отмечают, что изменяющаяся обстановка и принимаемые меры могут приводить и к изменению предполагаемого срока окончания эпидемии.

При этом даже преждевременный отказ от ограничительных мер может спровоцировать новую волну пандемии.