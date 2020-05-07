США отказались от уголовного преследования экс-советника Трампа Майкла Флинна

Американский минюст отказался от уголовного преследования бывшего советника президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на соответствующие документы. При этом в открытой базе данных суда документы пока опубликованы не были.

Ранее в четверг прокурор по делу бывшего советника Брэндон ван Грэк вышел из дела без объяснения причин.

Напомним, что Флинн, который был назначен советником Трампа в январе 2017 года, признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своем разговоре с тогдашним послом РФ в США Сергеем Кисляком. Однако в дальнейшем была обнародована внутренняя переписка ФБР, из которой следовало, что агенты сознательно пытались вывести Флинна на ложные показания.

Дональд Трамп неоднократно критиковал дело против Флинна, которое было одним из составляющих "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера. Глава Белого дома даже не исключал, что его бывший советник может вернуться в администрацию.