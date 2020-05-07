США выделили средства на антироссийскую пропаганду на Балканах

Журналисты RT выяснили, что финансовые средства будут переданы через американское посольство в Приштине в рамках программы "TechCamp в Косове: борьба с дезинформацией на Балканах", целью которой станет "укрепление доверия общественности к свободной прессе и демократическим институтам, содействие участникам лучше выявлять и бороться с фейковыми новостями, дезинформацией и связанными с ними угрозами, такими как поддельные аккаунты".

"В течение года как минимум 50 процентов журналистов, прошедших подготовку в рамках программы TechCamp, примут участие в местных или региональных инициативах по укреплению своих журналистских сетей (в том числе той, которая направлена на расследовательскую деятельность в рамках активного противодействия российской дезинформации), а также совместно с влиятельными лицами в медиасреде приступят к проведению мероприятий по борьбе с дезинформацией", - цитирует RT текст документа госдепа.

Эксперты обращают внимание на тот факт, что в 2020 году усилилась американская экспансия на Балканы, в рамках которой США настойчиво продолжают требовать от местных политических лидеров сделать выбор в пользу Вашингтона, отказавшись от взаимодействия с Москвой и Пекином. В этом контексте для американцев "головной болью" стала реальная российская и китайская помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, оказываемая в регионе. "Есть ложные сведения о том, что они (РФ и КНР) отправляют помощь. Есть ложные сведения о том, что вирус появился из Европы или США. Это абсолютно неверно, и мы пытаемся отвечать фактами", - цитирует слова посла США в НАТО Кей Бейли Хатчисон портал Balkaninsight.

Мнение эксперта

Именно Балканы снискали себе славу "пороховой бочки" Европы, а нарастающие здесь многочисленные противоречия свидетельствуют о том, что нынешняя политическая конфигурация полуострова не является окончательной, и могут произойти новые конфликты, в том числе и военные. В этой связи корреспондент "Российской газеты" побеседовал с авторитетным боснийским экспертом в области безопасности Джевадом Галияшевичем, обсудив с ним перспективы развития ситуации в регионе.

"Сербия сегодня - это государство мира, стабильности и развития, но для Запада это ничего не значит, там хотят ее видеть на коленях. Поэтому на сербского президента Александра Вучича возложена тяжелая историческая миссия - разрешить неразрешимое: Сербия хочет мира и договор, а албанцы - чужие территории, и мир их не интересует, - констатирует аналитик. - В сложившейся ситуации без России и ее поддержки Сербия оказалась бы совсем одна, Республика Сербская была бы ослаблена, а весь Балканский полуостров был бы брошен в огонь конфликта. Только вместе Белград и Баня-Лука при содействии Москвы смогут выйти историческими победителями из сложнейшей геополитической ситуации. При этом следует помнить, что любая возможность усиления могущества сербского народа на Балканах всерьез пугает коллективный Запад".

Вооружение Косово

Следует учитывать и то, о чем неоднократно в Нью-Йорке говорил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, привлекая внимание мировой общественности к опасности планов США по созданию т.н. "косовской армии".

"Они противоречат положениям резолюции СБ 1244 и могут лишь привести к дестабилизации обстановки в Косово и в целом на Балканах, - предупреждал высокопоставленный дипломат. - Позвольте задать вопрос нашим американским коллегам. Объект Bondsteel был запущен в рамках миротворческих операций по реализации резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. Однако впоследствии он фактически стал американской военной базой в Косово, которая используется для тренировок косовоалбанских подразделений с целью создания "Вооруженных сил Косово", что, как мы уже говорили, противоречит положениям резолюции СБ 1244".

Между тем

Ровно 21 год назад, 7 мая 1999 года, американский бомбардировщик B-2 во время агрессии на Союзную Республику Югославию "случайно" атаковал посольство Китая в Белграде, в ходе чего "высокоточной" бомбой были убиты журналистка агентства "Синьхуа" Шао Юньхуань, журналист газеты "Женьминь жибао" Сюй Синху и его жена Чжу Ин. При этом в НАТО утверждали, что целью бомбардировки было здание федерального управления по снабжению, ссылаясь на то, что в альянсе пользовались устаревшими картами, в результате чего и произошел данный инцидент. В память об убитых на месте трагедии установлена мемориальная доска с надписью: "В благодарность за дружбу Китайской Народной Республики и поддержку Республики Сербия в самое горькое и трудное время. Как и в память о погибших мучениках".

В Википедии отражены заслуживающие внимания данные о том, что в 1999 году ответственным за информацию о целях для нанесения воздушных ударов силами НАТО был полковник ЦРУ Уильям Беннет. В 2000-м он был уволен (по официальной информации - по собственному желанию, однако газета Los Angeles Times в статье от 8 апреля 2000 года написала без указания фамилии, что сотрудник ЦРУ был уволен в связи с "фатальными ошибками" - многочисленные источники указывали, что речь шла именно о Беннете, а "фатальной ошибкой" было указание китайского посольства в качестве цели для бомбардировки). 22 марта 2009 года Уильям Беннет и его жена подверглись нападению подростковой банды в парке на берегу реки в графстве Лоудон, штат Вирджиния (США). Уильям Беннет умер от полученных ранений, жена осталась в живых, но провела долгое время в реанимации. Расследование показало, что нападение не имело связи с бывшей профессией Беннета.