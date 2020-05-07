Страны СНГ призвали противостоять реабилитации нацизма

Моральным ориентиром для человечества и предостережением о недопустимости возникновения новой мировой войны, которая может оказаться для планеты последней, должны оставаться для современной цивилизации уроки Второй мировой войны.

Этот призыв содержится в совместном заявлении постоянных представителей Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также Сербии при ОБСЕ. Оно было распространено на онлайн-заседании постоянного совета этой международной организации в австрийской столице по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В совместном документе, который цитирует в четверг БЕЛТА, содержится призыв к мировому сообществу "решительно противостоять реабилитации идеологии нацизма, пропаганде расизма, экстремизма, ненависти на этнической, расовой и религиозной основе, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости во всех ее формах и проявлениях".

Вторая мировая война стала страшной трагедией, унесшей десятки миллионов жизней по всему миру, крупнейшей гуманитарной катастрофой в истории человечества. Ее уроки, по утверждению инициаторов обращения, должны оставаться для всего человечества моральным ориентиром. Они отмечают "объединительный потенциал этой темы и необходимость ее дальнейшего закрепления в повестке дня ОБСЕ" и выступают за "широкий международный диалог на основе равноправия и взаимоуважения в целях укрепления системы международной безопасности и доверия".

Авторы заявления отдают "дань памяти всем погибшим в борьбе с германским нацизмом, его союзниками и пособниками, совершившими тягчайшие преступления: участникам боевых действий государств антигитлеровской коалиции, партизанам и подпольщикам, жертвам холокоста, нацистского плана "Ост" по уничтожению населения Восточной Европы и СССР".

Постпреды указали на огромное историческое значение Великой Победы для формирования принципов международного права и недопущения серьезных угроз и вызовов безопасности, роста проявлений нацистской идеологии, экстремизма и ксенофобии. Они считают особенно важным беречь историческую правду о Второй мировой войне, не допускать пересмотра ее правовых итогов, в том числе с учетом целей и принципов Устава ООН и решений Международного военного трибунала в Нюрнберге.

К сожалению, констатируется в документе, эта правда "начинает забываться, а нередко и искажаться в угоду политической конъюнктуре. Уничтожаются памятники воинам-освободителям, насаждаются неонацистские взгляды и праворадикальные идеи. Поэтому важно ответственно подходить к выполнению обязательств по сохранению мемориалов, памятников, памятных знаков и кладбищ воинов, погибших за освобождение стран Европы и Азии", - констатируется в заявлении.