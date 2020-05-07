Таможенные проверки могут быть приостановлены

Минфин предлагает приостановить таможенные проверки и расширить условия отсрочек по уплате налогов, сообщается на сайте ведомства. Проекты соответствующих постановлений направлены в Правительство РФ.

Налоговые органы уже приостановили проверки соблюдения валютного законодательства до 31 мая 2020 года. Минфин предлагает распространить данные меры и на таможенные органы.

Также министерство предлагает расширить круг лиц, на которых распространяются меры поддержки в части предоставления отсрочки по уплате налогов и авансовых платежей в рамках борьбы с пандемией COVID-19. По мнению Минфина, в перечень нужно включить организации и ИП, которые предоставили отсрочку уплаты арендного платежа по договорам аренды торговых объектов площадью свыше 5000 квадратных метров.